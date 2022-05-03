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Смертельное ДТП с автобусом на Ровенщине: появились подробности (видео)

Фото: ДТП - иллюстрация (dsns.gov.ua)
Автор: Евгений Прокопенко

3 мая около 19:50 в с. Сытное Дубенского района на автодороге "Киев-Чоп" произошло столкновение бензовоза с автобусом с последующим возгоранием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.

В результате столкновения пассажирского автобуса с бензовозом произошло возгорание. В 20:13 пожар локализован, в 20:35 - ликвидирован, сообщили в МВД Украины.

Предварительно 17 погибших, 6 человек пострадали. На месте работает бригада ГСЧС - 24 человека и 6 единиц техники.

На месте происшествия побывал председатель Ровенской ОВА Виталий Коваль.

Он сообщает о 16 погибших и 12 пострадавших. Точное количество устанавливается.

"Пострадавших доставили в больницы городов Дубно (7) и Радивилов (5). На месте происшествия работают 7 бригад скорой помощи, 7 патрульных экипажей, 7 единиц техники и 44 работника ГСЧС. Патрульные организовали объезд транспорта со стороны Ровно и Львова.", - сообщил Коваль.

Ранее мы сообщали, что полиция открыла уголовное дело по факту ДТП в Черкасской области, в котором погибли четыре человека. Сведения о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований.

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