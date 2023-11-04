Смертельний землетрус в Непалі: кількість жертв зросла вдвічі

Як стверджує Геологічна служба США, землетрус силою 5,6 бала стався приблизно за 42 кілометри від Джумли, у провінції Карналі. Водночас його поштовхи було відчутно навіть у столиці Індії Нью-Делі.

За словами речника поліції Непалу Кубера Кадаята, наразі підтверджено загибель 129 людей. Також 140 отримали поранення. Зокрема:

у районі Джаджаркот, недалеко від епіцентру землетрусу, підтверджено загибель 92 осіб і ще 55 отримали поранення;

у сусідньому районі Рукам-Вест загинуло 37 осіб і 85 отримали поранення.

Цей землетрус став найсмертоноснішим з 2015 року.

В Джаджаркоті внаслідок стихії кілька будинків перетворилися на купи цегли і деревини.

"Офіційні особи повідомили Reuters, що вони побоюються, що кількість жертв п'ятничного землетрусу зросте, оскільки вони не змогли встановити контакт у горбистій місцевості поблизу епіцентру, приблизно за 500 кілометрів (300 миль) на захід від столиці Катманду, де також відчувалися підземні поштовхи", - пише видання.

Землетрус 2015-го року

Тоді ж внаслідок стихії в Непалі загинули щонайменше 9 тисяч людей. Землетрус магнітудою 7,8 бала пошкодив близько мільйона будинків і будівель по всій країні, а також завдав збитків на суму 6 мільярдів доларів.