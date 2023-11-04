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Смертельний землетрус в Непалі: кількість жертв зросла вдвічі

Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Щонайменше 129 людей загинули внаслідок землетрусу, який стався у північно-західній частині Непалу. Кількість жертв може стати ще більшою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як стверджує Геологічна служба США, землетрус силою 5,6 бала стався приблизно за 42 кілометри від Джумли, у провінції Карналі. Водночас його поштовхи було відчутно навіть у столиці Індії Нью-Делі. 

За словами речника поліції Непалу Кубера Кадаята, наразі підтверджено загибель 129 людей. Також 140 отримали поранення. Зокрема: 

  • у районі Джаджаркот, недалеко від епіцентру землетрусу, підтверджено загибель 92 осіб і ще 55 отримали поранення;
  • у сусідньому районі Рукам-Вест загинуло 37 осіб і 85 отримали поранення.

Цей землетрус став найсмертоноснішим з 2015 року. 

В Джаджаркоті внаслідок стихії кілька будинків перетворилися на купи цегли і деревини.

"Офіційні особи повідомили Reuters, що вони побоюються, що кількість жертв п'ятничного землетрусу зросте, оскільки вони не змогли встановити контакт у горбистій місцевості поблизу епіцентру, приблизно за 500 кілометрів (300 миль) на захід від столиці Катманду, де також відчувалися підземні поштовхи", - пише видання. 

Землетрус 2015-го року  

Тоді ж внаслідок стихії в Непалі загинули щонайменше 9 тисяч людей. Землетрус магнітудою 7,8 бала пошкодив близько мільйона будинків і будівель по всій країні, а також завдав збитків на суму 6 мільярдів доларів.

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Непал