Смертельное землетрясение в Непале: количество жертв возросло вдвое

По меньшей мере 129 человек погибли в результате землетрясения, произошедшего в северо-западной части Непала. Количество жертв может стать еще больше.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Как утверждает Геологическая служба США, землетрясение силой 5,6 балла произошло примерно в 42 километрах от Джумлы, в провинции Карнали. В то же время, его толчки были ощутимы даже в столице Индии Нью-Дели.
По словам представителя полиции Непала Кубера Кадаята, пока подтверждена гибель 129 человек. Также 140 получили ранения. В частности:
Это землетрясение стало самым смертоносным с 2015 года.
В Джаджаркоте в результате стихии несколько домов превратились в груды кирпича и древесины.
"Официальные лица сообщили Reuters, что они опасаются, что количество жертв пятничного землетрясения возрастет, поскольку они не смогли установить контакт в холмистой местности вблизи эпицентра, примерно в 500 километрах (300 миль) к западу от столицы Катманду, где также ощущались подземные толчки", - пишет издание.
Землетрясение 2015-го года
Тогда же в результате стихии в Непале погибли по меньшей мере 9 тысяч человек. Землетрясение магнитудой 7,8 балла повредило около миллиона домов и зданий по всей стране, а также нанесло ущерб на сумму 6 миллиардов долларов.
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