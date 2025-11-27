Смертельна пожежа в Гонконзі: затримано трьох співробітників будівельної фірми

Поліція Гонконгу заарештувала трьох чоловіків, яких підозрюють у причетності до великої пожежі в житловому комплексі району Тай-По. Їм висунуто обвинувачення в ненавмисному вбивстві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За даними правоохоронців, затриманими стали два директори будівельної компанії та інженер-консультант віком від 52 до 68 років.
Старший суперінтендант поліції Айлін Чун зазначила, що на зовнішніх частинах будівель було виявлено захисні плівки і сітки, які, ймовірно, не мали вогнестійких властивостей. Також на вікнах знайшли листи пінопласту - аналогічні матеріали виявили і в будівлі, якої пожежа не торкнулася.
Як пише AP, загоряння виникло в середу вдень на будівельних риштуваннях 32-поверхової будівлі. Вогонь швидко перекинувся на сім із восьми багатоповерхівок комплексу, імовірно через сильний вітер. Загинули щонайменше 44 людини, ще 279 вважаються зниклими безвісти.
Рятувальні роботи тривали всю ніч: на місці працювали сотні пожежників, поліцейських і медиків, було задіяно близько 200 пожежних машин і понад 100 карет швидкої допомоги.
До ранку четверга ситуацію частково вдалося стабілізувати, проте гасіння триває. У лікарнях перебувають щонайменше 29 постраждалих. Близько 900 жителів евакуювали в тимчасові укриття.
