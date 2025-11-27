Смертельный пожар в Гонконге: задержано троих сотрудников строительной фирмы

По данным правоохранителей, задержанными стали два директора строительной компании и инженер-консультант в возрасте от 52 до 68 лет.

Версия полиции на счет пожара

Старший суперинтендант полиции Айлин Чун отметила, что на внешних частях зданий были обнаружены защитные пленки и сетки, которые, вероятно, не обладали огнестойкими свойствами. Также на окнах нашли листы пенопласта - аналогичные материалы обнаружили и в здании, которого пожар не коснулся.

Как пишет AP, возгорание возникло в среду днем на строительных лесах 32-этажного здания. Огонь быстро перекинулся на семь из восьми многоэтажек комплекса, предположительно из-за сильного ветра. Погибли не менее 44 человек, ещё 279 считаются пропавшими без вести.