Смертельный пожар в Гонконге: задержано троих сотрудников строительной фирмы

Полиция Гонконга арестовала троих мужчин, которых подозревают в причастности к крупному пожару в жилом комплексе района Тай-По. Им предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По данным правоохранителей, задержанными стали два директора строительной компании и инженер-консультант в возрасте от 52 до 68 лет.
Старший суперинтендант полиции Айлин Чун отметила, что на внешних частях зданий были обнаружены защитные пленки и сетки, которые, вероятно, не обладали огнестойкими свойствами. Также на окнах нашли листы пенопласта - аналогичные материалы обнаружили и в здании, которого пожар не коснулся.
Как пишет AP, возгорание возникло в среду днем на строительных лесах 32-этажного здания. Огонь быстро перекинулся на семь из восьми многоэтажек комплекса, предположительно из-за сильного ветра. Погибли не менее 44 человек, ещё 279 считаются пропавшими без вести.
Спасательные работы продолжались всю ночь: на месте работали сотни пожарных, полицейских и медиков, было задействовано около 200 пожарных машин и более 100 карет скорой помощи.
К утру четверга ситуацию частично удалось стабилизировать, однако тушение продолжается. В больницах находятся по меньшей мере 29 пострадавших. Около 900 жителей эвакуировали во временные укрытия.
