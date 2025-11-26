Кількість жертв найбільшої за 17 років пожежі в Гонконзі різко зросла

Масштабна пожежа в Гонконзі, яка є найбільшою за 17 років, вже забрала життя 36 осіб. Крім того, майже 300 осіб вважаються зниклими безвісти.

Як повідомляє РБК-Україна , про це повідомив глава адміністрації Гонконгу Джон Лі, якого цитує BBC .

Під час прес-конференції він розповів, що в результаті пожежі у районі Тай По загинули 36 осіб, щонайменше 279 осіб вважаються зниклими безвісти.

Лі також повідомив, що 29 осіб перебувають у лікарні, семеро з них у критичному стані.

Глава адміністрації Гонконгу зазначив, що пожежу поступово вдається взяти під контроль. Він навів слова директора пожежної служби, який запевнив, що ресурсів і персоналу для гасіння достатньо.

Джон Лі також повідомив, що для боротьби з вогнем було задіяно понад 800 пожежників, а також 140 пожежних машин. Він додав, що з усіх будівель, які раніше горіли, наразі три вже не мають жодних ознак пожежі.