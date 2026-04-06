Отруйна краса: які популярні рослини насправді небезпечні для домашніх тварин

Більшість рослин можуть бути отруйними у тій чи іншій мірі. Проте деякі види - особливо небезпечні для тварин або й людей.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів кандидат біологічних наук, науковий співробітник Національного науково-природничого музею НАН України Олексій Коваленко.
За словами спеціаліста, для котів одна з найнебезпечніших рослин (звичних для більшості людей) - лілія.
"Вона викликає у них ниркову недостатність", - пояснив науковець.
Стати проблемою для хатніх улюбленців може також гемерокаліс або лілійник (популярна садова рослина).
Небезпечними для тварин можуть бути також деякі кімнатні рослини.
"Такі як диффенбахія, монстера... Мають у своєму складі багато гострих кристалів оксалату кальцію", - поділився Коваленко.
Вони, згідно з його інформацією, можуть викликати у домашнього улюбленця:
"Також до небезпечних належать тюльпани. У їхніх цибулинах і листях є токсин тюліпалін, який шкодить, якщо його з'їсти", - розповів Коваленко.
"Щось подібнене", за його словами, "є у гіацинта та нарциса".
"Таких у нас багато. Майже кожна рослина може бути отруйною", - повідомив науковець.
Як приклад він навів картоплю.
"Поки ми їмо бульби картоплі - вона корисна. А якщо з'їмо листок чи ягоду - можемо отруїтися. Якщо ж картопля полежить на сонці, там утворяться токсичні сполуки соланін і чаконін", - пояснив біолог.
Отже, за його словами, "будь-які рослини у тій чи іншій мірі можуть бути отруйні".
"Одна з найнебезпечніших в Україні - цикута. Навіть були летальні випадки через її споживання. Вона належить до роду селерових. Куди також входять кріп, петрушка. Ті - схожі з цикутою, їх важко розрізнити", - розповів Коваленко.
Він додав, що цикута "має приємний, схожий на моркву, запах", тому люди її й куштують.
"Також не раз труїлися чемерицею. До отруйних належить колхікум або ж пізньоцвіт", - підсумував експерт.
