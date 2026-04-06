Отруйна краса: які популярні рослини насправді небезпечні для домашніх тварин

07:30 06.04.2026 Пн
3 хв
Деякі вазони чи навіть букети можуть стати отрутою для собак і котів
aimg Ірина Костенко aimg Василина Копитко
Певні рослини можуть становити загрозу для домашніх улюбленців (фото ілюстративне: Getty Images)

Більшість рослин можуть бути отруйними у тій чи іншій мірі. Проте деякі види - особливо небезпечні для тварин або й людей.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів кандидат біологічних наук, науковий співробітник Національного науково-природничого музею НАН України Олексій Коваленко.

Читайте також: Чи цвістимуть бузок та азалії? У Ботсаду Гришка розповіли про наслідки критичної зими

Які звичні для нас рослини - небезпечні для тварин

За словами спеціаліста, для котів одна з найнебезпечніших рослин (звичних для більшості людей) - лілія.

"Вона викликає у них ниркову недостатність", - пояснив науковець.

Стати проблемою для хатніх улюбленців може також гемерокаліс або лілійник (популярна садова рослина).

Лілійник рудуватий (фото: uk.wikipedia.org/A.Barra)

Небезпечними для тварин можуть бути також деякі кімнатні рослини.

"Такі як диффенбахія, монстера... Мають у своєму складі багато гострих кристалів оксалату кальцію", - поділився Коваленко.

Дифенбахія (фото: uk.wikipedia.org/Jerzy Opioła)

Вони, згідно з його інформацією, можуть викликати у домашнього улюбленця:

  • подразнення слизової оболонки;
  • гострий біль.

Монстера (фото: uk.wikipedia.org/Chhe)

"Також до небезпечних належать тюльпани. У їхніх цибулинах і листях є токсин тюліпалін, який шкодить, якщо його з'їсти", - розповів Коваленко.

"Щось подібнене", за його словами, "є у гіацинта та нарциса".

Які рослини можуть бути отруйними для людини

"Таких у нас багато. Майже кожна рослина може бути отруйною", - повідомив науковець.

Як приклад він навів картоплю.

"Поки ми їмо бульби картоплі - вона корисна. А якщо з'їмо листок чи ягоду - можемо отруїтися. Якщо ж картопля полежить на сонці, там утворяться токсичні сполуки соланін і чаконін", - пояснив біолог.

Отже, за його словами, "будь-які рослини у тій чи іншій мірі можуть бути отруйні".

"Одна з найнебезпечніших в Україні - цикута. Навіть були летальні випадки через її споживання. Вона належить до роду селерових. Куди також входять кріп, петрушка. Ті - схожі з цикутою, їх важко розрізнити", - розповів Коваленко.

Цикута (фото: wikipedia.org/breki74)

Він додав, що цикута "має приємний, схожий на моркву, запах", тому люди її й куштують.

"Також не раз труїлися чемерицею. До отруйних належить колхікум або ж пізньоцвіт", - підсумував експерт.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні стрімко поширюється яскрава рослина з "чорного списку" та пояснювали, чим вона небезпечна.

Крім того, ми розповідали про небезпечну рослину, яка може спричинити сильні опіки, призвести до некрозу тканин і навіть ампутації кінцівок.

Читайте також про календар городника на квітень 2026 року - коли сіяти, а коли взагалі не підходити до грядки.

Більше по темі:
УкраїнаРослиниботанікаДомашні твариниТвариниВченіНауковціКвітка