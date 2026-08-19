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Смертельное ДТП в Соломенском районе: в полиции обратили внимание на важную деталь

16:35 19.08.2026 Ср
2 мин
Белошицкий также высказался об адекватности наказания за опасное вождение
aimg Валерий Ульяненко
Смертельное ДТП в Соломенском районе: в полиции обратили внимание на важную деталь Фото: в результате ДТП в Соломенском районе погибли два человека (t.me/OBiloshytskiy)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Два человека погибли, еще четверо получили травмы в результате ДТП в Соломенском районе Киева. В патрульной полиции обратили внимание на важную деталь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого.

По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen двигался по полосе для общественного транспорта с высокой скоростью. Во время резкого перестроения легковушка столкнулась с маршрутным автобусом, после чего врезалась в остановку.

В результате столкновения два человека погибли на месте, еще четверо получили травмы. Следователи выясняют все причины и обстоятельства трагедии.

"Есть важная деталь. За один перекресток к месту трагедии, на Чоколовском бульваре, 24, установлена камера автоматической фиксации. На этот раз она не зафиксировала превышение скорости по этому автомобилю", - отметил Белошицкий.

Ужесточение наказания для водителей

Глава патрульной полиции подчеркнул, что эта трагедия вновь поднимает вопрос адекватности наказания за опасное вождение, которое является одной из основных причин ДТП с пострадавшими и погибшими.

"Если штраф за одно из наиболее опасных нарушений фактически соразмерен стоимости нескольких литров топлива, трудно ожидать, что он будет иметь достаточный превентивный эффект", - отметил он.

Белошицкий подчеркнул, что ответственность должна реально сдерживать водителей от последующих правонарушений, поэтому санкции за опасное превышение скорости нуждаются в срочном пересмотре.

Системные нарушения правил

Он добавил, что отдельной проблемой остаются водители, за короткий период получающие десятки постановлений и продолжающие игнорировать правила. По мнению правоохранителя, стандартных денежных взысканий в таких случаях недостаточно.

Белошицкий считает, что за систематические опасные нарушения должен наступать отдельный уровень ответственности - вплоть до временного лишения права вождения.

"Именно такие механизмы позволяют влиять не на один отдельный эпизод, а на поведение системного нарушителя", - добавил он.

Напомним, сегодня утром стало известно о смертельном дорожно-транспортном происшествии в Киеве.

В частности, в Соломенском районе легковой автомобиль на большой скорости врезался в маршрутный автобус, после чего въехал в остановку, где находились люди.

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