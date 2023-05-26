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Смертельна ДТП у Києві: судді повідомили про підозру

Фото: судді повідомили про підозру у смертельній ДТП, через яку загинув військовий (facebook.com/pgo.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Правоохоронці повідомили про підозру голові одного з районних судів у Київській області за ДТП, внаслідок якої загинув військовий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора у Facebook.

"За дорученням заступника Генерального прокурора та процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру голові одного з районних судів Київської області за фактом скоєння смертельної ДТП у стані алкогольного сп'яніння", - зазначається у повідомленні Офісу генпрокурора.

Фото: у Києві суддя міг збити військового на смерть (facebook.com/pgo.gov.ua)

При цьому прокуратура направила звернення до Вищої ради правосуддя з проханням надати згоду на утримання судді під вартою.

Смертельна ДТП у Києві

Нагадаємо, 25 травня пізно ввечері суддя збив на блокпості українського військового. Він загинув на місці через отримані травми.

За даними джерела РБК-Україна, за кермом Lexus ES350, який потрапив у ДТП, знаходився суддя Макарівського райсуду Київської області Олексій Тандир. У його авто виявили пляшку від алкоголю.

Пізніше з'ясувалося, що внаслідок інциденту загинув 23-річний нацгвардієць Вадим Бондаренко. У нього залишилася дружина та троє дітей.

Усі деталі ДТП можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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