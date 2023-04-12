Смерть Путіна чи Зеленського: Пентагон оцінював "дикі" сценарії війни в Україні, - NYT

Зазначається, що аналіз Розвідувального управління Міноборони США окреслює чотири сценарії "диких карт" і те, як вони можуть вплинути на перебіг війни в Україні. Гіпотетичні сценарії включають смерть російського диктатора Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського, усунення керівництва Збройними силами Росії та український удар по Кремлю.

У документі зазначається, що війна, ймовірно, буде затяжною. В ньому описано, як кожен сценарій "дикої карти" потенційно може призвести до ескалації в Україні, припинення конфлікту шляхом переговорів або не мати суттєвого впливу на траєкторію війни.

Зазначається, що оцінка таких сценаріїв - це досить типовий продукт, створеним спецслужбами. Він розроблений, щоб допомогти військовим офіцерам, політикам або законодавцям думати про можливі наслідки великих подій, коли вони оцінюють свої варіанти.

Один із чотирьох гіпотетичних сценаріїв вказує на те, що може статися, якщо Україна вдарить по Кремлю. Так, подія може призвести до ескалації, і Путін відповість на громадський резонанс, розпочавши повномасштабну військову мобілізацію та розгляне можливість використання тактичної ядерної зброї. Або ж побоювання громадськості можуть змусити його домовитися про врегулювання війни.

Також зазначається, що адміністрація Байдена була особливо стурбована можливим ударом по Москві з боку України, оскільки це могло б спричинити різку ескалацію з боку РФ. Так, небезпека такої атаки з боку України є однією з причин, чому США не хочуть надавати Києву ракети більшої дальності.