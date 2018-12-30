Смерть детей на границе с Мексикой: Трамп обвинил демократов

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп также заявил, что на момент смерти дети были "очень больными"

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп решительно отверг обвинения в том, что его администрация несет ответственность за случаи смертей детей иммигрантов, задержанных на границе между США и Мексикой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Трампа.

По его словам, любые случаи смертей детей или других лиц на границе являются полностью виной демократов.

"А также их жалкой миграционной политики, которая дает возможность людям преодолевать долгий путь, думая, что они могут легально попасть в нашу страну. Они не могут этого сделать. Если бы мы имели стену, они бы даже не пытались!" - написал он.

Кроме того, он заверил, что дети иммигрантов, которые умерли на границе с Мексикой, "были очень больными" в момент, когда они были переданы в руки американского пограничного патруля.

Отметим, Трамп впервые прокомментировал смерть двух детей, 7-летней девочки и 8-летнего мальчика, ранее задержанных американскими пограничниками.

Напомним, в октябре мексиканская полиция остановила караван из нескольких тысяч мигрантов, которые направлялись в Соединенных Штатов.

Ранее американский президент Дональд Трамп пригрозил Мексике закрыть границу через поток мигрантов. По его словам, Демократическая партия, которая выступает за открытые границы, пытается добиться "штурма" США со стороны Гватемалы, Гондураса и Сальвадора.

Как писало РБК-Украина, американский президент ранее заявлял, что южная граница США сейчас в безопасности, и отметил "фантастическую" работу пограничников и военных по защите границе.