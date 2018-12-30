Смерть дітей на кордоні з Мексикою: Трамп звинуватив демократів

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп також заявив, що на момент смерті діти були "дуже хворими"

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп рішуче відкинув обвинувачення в тому, що його адміністрація несе відповідальність за випадки смертей дітей іммігрантів, затриманих на кордоні між США і Мексикою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Трампа.

За його словами, будь-які випадки смертей дітей або інших осіб на кордоні є цілковито провиною демократів.

"А також їхньої жалюгідної міграційної політики, яка дає змогу людям долати довгий шлях, гадаючи, що вони можуть легально потрапити до нашої країни. Вони не можуть цього зробити. Якби ми мали стіну, вони б навіть не намагалися!" - написав він.

Окрім того, він запевнив, що обоє дітей іммігрантів, що померли останнім часом на кордоні з Мексикою, "були дуже хворими" у момент, коли вони були передані до рук американського прикордонного патруля.

Зазначимо, Трамп вперше прокоментував смерті двох дітей, 7-річної дівчинки та 8-річного хлопчика, що були раніше затримані американськими прикордонниками.

Нагадаємо, у жовтні мексиканська поліція зупинила караван з декількох тисяч мігрантів, які прямували до Сполучених Штатів.

Раніше американський президент Дональд Трамп пригрозив Мексиці закрити кордон через потік мігрантів. За його словами, Демократична партія, яка виступає за відкриті кордони, намагається домогтися "штурму" США з боку Гватемали, Гондурасу і Сальвадору.

Як писало РБК-Україна, американський президент раніше заявляв, що південна межа США зараз у безпеці, і зазначив "фантастичну" роботу прикордонників і військових щодо захисту кордоні.