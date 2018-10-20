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У Мексиці поліція зупинила караван мігрантів, що прямував до США

Новини » Надзвичайні події    20.10.2018 - 11:10
Фото: мігранти (flickr.com-iom-migration)
Фото: мігранти (flickr.com-iom-migration)

До Мексики намагалися потрапити 5 тис. мігрантів

У п'ятницю, 19 жовтня, мексиканська поліція зупинила караван з декількох тисяч мігрантів, які прямували до Сполучених Штатів. Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на DW.

Як повідомляється, близько 5 тис. мігрантів намагалися прорвати кордон між Гватемалою та Мексикою. Як зазначив керівник федеральної поліції Мексики, ситуацію на кордоні вдалося взяти під контроль та уникнути насильства.

Зазначається, що президент США Дональд Трамп відзначив дії мексиканських правоохоронців.

"Ми високо цінуємо те, що робить Мексика", - сказав він.

Також Трамп додав, що мігранти не перетнуть кордон зі США, а також запевнив, що серед них - багато злочинців.

За оцінками мексиканських посадовців, у каравані мігрантів налічувалося 3 тис. осіб. Водночас правоохоронці оцінили, що на кордоні, який в цій частині пролягає річкою Суч'яте, перебувають щонайменше 5 тис. мігрантів.

"Вони зламали загорожу і зібралися на мосту через прикордонну річку. Декільком вдалося прорватися до мексиканського прикордонного міста Сьюдад-Ідальго", - повідомили правоохоронці.

Відзначається, що в операції із затримання мігрантів з Гондурасу на кордоні взяли участь щонайменше тисяча правоохоронців. Мексиканська влада дозволила невеликій кількості людей перетнути кордон. Серед тих, кому дозволили увійти на територію Мексики, жінки і діти, що потребували медичної допомоги.

Нагадаємо, раніше американський президент Дональд Трамп пригрозив Мексиці закрити кордон через потік мігрантів. За його словами, Демократична партія, яка виступає за відкриті кордони, намагається домогтися "штурму" США з боку Гватемали, Гондурасу і Сальвадору.

Крім того, раніше Трамп назвав одну з головних причин необхідності стіни на кордоні з Мексикою.

"Однією з причин, по якій нам потрібна програма прикордонної безпеки, є те, що рівень убивств в Мексиці в 2017 році збільшився на 27% до 31 174 осіб", - заявив він.

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