Смена плана и моделирование в виде игры: как готовилось осеннее наступление ВСУ

Несколько американских военачальников на условиях анонимности сообщили, что масштабное контрнаступление стало возможным благодаря длительной подготовке и коммуникациям с США и союзниками.

По словам американского военного, работа над планом контрнаступления началась вскоре после того, как президент Украины Владимир Зеленский сказал своим генералам, что он хочет сделать ощутимый шаг, чтобы продемонстрировать, что его страна может дать отпор российскому вторжению. По его приказу украинские военные разработали план широкого наступления на юге, чтобы вернуть Херсон и отрезать Мариуполь от российских войск на востоке.

Но после ряда оценок украинские генералы и официальные представители США сочли, что такое наступление приведет к значительным потерям среди украинских военных.

Время наступления также было очень важно. Его нужно было провести до холодов, чтобы президент РФ Владимир Путин не смог использовать газовое давление на Европу.

Летом украинские и американские военные протестировали в форме игры широкомасштабное наступление на юге. Его результаты показали, что шансов на успех немного. Об этом доложили Зеленскому, после чего план Киева изменился.

В дальнейшем вместо одного большого наступления украинские военные предложили два. Первое, в Херсоне, которое, скорее всего, нуждалось в нескольких днях или неделях, прежде чем получить ощутимые результаты из-за концентрации российских войск. Другое планировалось под Харьковом.

США, Британия и Украина смоделировали развертывание нового плана и сошлись на мысли, что он сработает. По словам американских источников, наступление на юге Украины никогда не было фиктивным или обманным.