Смелянский обещает увольнять почтальонов за агитацию перед выборами

Фото: Игорь Смелянский (РБК-Украина)

В то же время Смелянский считает доставку агитации способом поднять зарплаты почтальонам

Украинских почтальонов, которые будут проводить политическую агитацию перед выборами, будут увольнять. Об этом в интервью РБК-Украина заявил генеральный директор "Укрпошты" Игорь Смелянский.

В частности, Смелянский подчеркнул, что те почтальоны, которые помимо доставки агитационных материалов сами будут убеждать избирателей голосовать, будут уволены.

"У нас работает 32 тысячи почтальонов. За каждым сторожа не поставишь, но я по-другому на это смотрю. Когда некоторые политические партии начинают жаловаться: ваши почтальоны разносили агитационные материалы, а теперь не хотят за "наличку" ничего разносить…Некоторые партии вдруг начали говорить, что у нас плохое качество доставки. Потому что раньше с "Укрпоштой" был контракт, а теперь кое-какие люди на местах хотят заработать под выборы. "Укрпошта" - это не место политической агитации. В наших отделениях вы ее вообще не увидите, она запрещена. Но разноска политической агитации - отличная возможность заработать и поднять зарплаты людям", - добавил Смелянский.

Напомним, в декабре президент Петр Порошенко призвал "Укрпошту" прекратить увольнение почтальонов. Это заявление было связано с ситуацией, когда компания отказывалась с 1 января доставлять пенсии и заявляла о намерениях сократить сеть отделений. Тогда "Укрпоште" выделили дополнительные 500 млн гривен.

Кроме того, Порошенко призвал главу "Укрпошты" пересмотреть свою зарплату.