Смілянський обіцяє звільняти листонош за агітацію перед виборами

Фото: Ігор Смілянський (РБК-Україна)

У той же час Смілянський вважає доставку агітації способом підняти зарплати листоношам

Українських листонош, які будуть проводити політичну агітацію перед виборами, будуть звільняти. Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Зокрема, Смілянський підкреслив, що ті листоноші, які крім доставки агітаційних матеріалів самі будуть переконувати виборців голосувати, будуть звільнені.

"У нас працює 32 тисячі листонош. За кожним сторожа не поставиш, але я по-іншому на це дивлюся. Коли деякі політичні партії починають скаржитися: ваші листоноші розносили агітаційні матеріали, а тепер не хочуть за "готівку" нічого розносити...Деякі партії раптом почали говорити, що у нас погана якість доставки. Тому що раніше з "Укрпоштою" був контракт, а тепер деякі люди на місцях хочуть заробити під вибори. "Укрпошта" - це не місце політичної агітації. У наших відділеннях ви її взагалі не побачите, вона заборонена. Але рознесення політичної агітації - відмінна можливість заробити і підняти зарплати людям", - додав Смілянський.

Нагадаємо, у грудні президент Петро Порошенко закликав "Укрпошту" припинити звільнення листонош. Ця заява була пов'язано з ситуацією, коли компанія відмовлялася з 1 січня доставляти пенсії і заявляла про наміри скоротити мережу відділень. Тоді "Укрпошті" виділили додаткові 500 млн гривень.

Крім того, Порошенко закликав главу "Укрпошти" переглянути свою зарплату.