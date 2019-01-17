Смелянский: обменивать валюту во всех отделениях "Укрпошты" нецелесообразно

Фото: Игорь Смелянский (РБК-Украина)

Глава "Укрпошты" рассказал, в каких отделениях будет работать обмен валют

Оказывать услуги по обмену валют в отделениях "Укрпошты" по всей стране нецелесообразно. Об этом в интервью РБК-Украина заявил генеральный директор "Укрпошты" Игорь Смелянский.

Смелянский отметил, что у компании давно есть лицензия на обмен валют. В частности, "Укрпошта" сотрудничаем со 190 почтами мира, поэтому, когда приходит почтовый перевод в валюте, она его конвертирует и выдает в гривне.

Он также рассказал, где будет доступен обмен валют.

"Нужно смотреть на экономику. Много ли пунктов обмена в городах? Очень много. В селе? Нет. Но что такое пункт обмена валют? Это постоянный остаток разных валют - евро, доллары. Это "замороженные" валютные средства. Для этого нужны камеры, сейфы, персонал, который будет за этим следить. Если в городе десять банков уже предоставляют почтовую услугу, то нужно понять, а чем мы будем отличаться. К примеру, здесь (в Киеве, - ред.) в отделении на Крещатике постоянно бывают туристы, покупают открытки и так далее. В такой точке обмен валют имеет смысл. Но по всей стране это будет экономически нецелесообразно. Будем смотреть, где будет спрос", - добавил Смелянский.

Напомним, ранее сообщалось, что Национальный банк Украины разрешил обмен валюты в почтовых отделениях.

Отметим, глава "Укрпошты" прокомментировал снижение стоимости беспошлинных посылок.