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Глава "Укрпошты" прокомментировал снижение стоимости беспошлинных посылок

Новости » Общество    17.01.2019 - 11:41
Глава "Укрпошты" прокомментировал снижение стоимости беспошлинных посылок
Фото: Игорь Смелянский (РБК-Украина)

Смелянский считает, для борьбы с контрабандой есть более эффективные методы

Для борьбы с контрабандой есть более эффективные методы, чем снижение стоимости беспошлинных посылок со 150 до 100 евро с июля этого года. Такое мнение в интервью РБК-Украина выразил генеральный директор "Укрпошты" Игорь Смелянский.

В частности, Смелянский отметил, что некоторые страны, которые просчитали варианты снижения лимита беспошлинного ввоза, поняли, что расходов будет больше, чем доходов.

"Беларусь пошла в другую сторону - они увеличивают лимит. У нас посчитано это не было. Должен был быть анализ…Попробуем порассуждать гипотетически, без цифр. Было 150, стало 100 евро. Ожидаем повышение платежей. Но нужно, чтобы их досмотрело больше людей. Для этого нужно больше таможенников - им нужны рабочие места, компьютеры. Для нас это тоже дополнительные расходы", - подчеркнул он.

Он также выразил сомнения в том, что снижение стоимости беспошлинных посылок вызвано защитой украинского производителя.

"Если это не защита, тогда наполнение госбюджета? Но так с контрабандой не борются. Мы же понимаем, что холодильники, микроволновки и дорогие джинсы не пересылаются через почтовые отправления. Есть много других методов, которые гораздо более эффективны в борьбе с контрабандой, чем отслеживание 100 евро, 15 или 20 евро", - добавил Смелянский.

Напомним, изменения в Налоговый кодекс предусматривают снижение необлагаемой стоимости международных посылок со 150 до 100 евро с 1 июля 2019 года.

В Минфине полагают, что доходы бюджета от этой нормы могут составить от 350 миллионов до полумиллиарда гривен за полгода.

 

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