ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Смілянський: обмінювати валюту у всіх відділеннях "Укрпошти" недоцільно

Новини » Суспільство    17.01.2019 - 12:59
Смілянський: обмінювати валюту у всіх відділеннях "Укрпошти" недоцільно
Фото: Ігор Смілянський (РБК-Україна)

Глава "Укрпошти" розповів, у яких відділеннях буде працювати обмін валют

Надавати послуги з обміну валют у відділеннях "Укрпошти" по всій країні недоцільно. Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Смілянський зазначив, що у компанії давно є ліцензія на обмін валют. Зокрема, "Укрпошта" співпрацюємо з 190 почтами світу, тому, коли приходить поштовий переказ в іноземній валюті, вона конвертує його і видає в гривні.

Він також розповів, де буде доступний обмін валют.

"Потрібно дивитися на економіку. Багато пунктів обміну в містах? Дуже багато. В селі? Немає. Але що таке пункт обміну валют? Це постійний залишок різних валют - євро, долари. Це "заморожені" валютні кошти. Для цього потрібні камери, сейфи, персонал, який буде за цим стежити. Якщо в місті десять банків вже надають поштову послугу, то потрібно зрозуміти, а чим ми будемо відрізнятися. Наприклад, тут (у Києві, - ред.) у відділенні на Хрещатику постійно бувають туристи, які купують листівки і так далі. В такій точці обмін валют має сенс. Але по всій країні це буде економічно недоцільно. Будемо дивитися, де буде попит", - додав Смілянський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Національний банк України дозволив обмін валюти в поштових відділеннях.

Зазначимо, глава "Укрпошти" прокоментував зниження вартості безмитних посилок.

 

Смілянський: ідею з трьома безмитними посилками нереально реалізувати Смілянський назвав умови приватизації "Укрпошти"
Новини України Укрпоштаобмен валютІгор Смілянський
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся