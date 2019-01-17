Смілянський: обмінювати валюту у всіх відділеннях "Укрпошти" недоцільно

Фото: Ігор Смілянський (РБК-Україна)

Глава "Укрпошти" розповів, у яких відділеннях буде працювати обмін валют

Надавати послуги з обміну валют у відділеннях "Укрпошти" по всій країні недоцільно. Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Смілянський зазначив, що у компанії давно є ліцензія на обмін валют. Зокрема, "Укрпошта" співпрацюємо з 190 почтами світу, тому, коли приходить поштовий переказ в іноземній валюті, вона конвертує його і видає в гривні.

Він також розповів, де буде доступний обмін валют.

"Потрібно дивитися на економіку. Багато пунктів обміну в містах? Дуже багато. В селі? Немає. Але що таке пункт обміну валют? Це постійний залишок різних валют - євро, долари. Це "заморожені" валютні кошти. Для цього потрібні камери, сейфи, персонал, який буде за цим стежити. Якщо в місті десять банків вже надають поштову послугу, то потрібно зрозуміти, а чим ми будемо відрізнятися. Наприклад, тут (у Києві, - ред.) у відділенні на Хрещатику постійно бувають туристи, які купують листівки і так далі. В такій точці обмін валют має сенс. Але по всій країні це буде економічно недоцільно. Будемо дивитися, де буде попит", - додав Смілянський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Національний банк України дозволив обмін валюти в поштових відділеннях.

Зазначимо, глава "Укрпошти" прокоментував зниження вартості безмитних посилок.