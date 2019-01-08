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НБУ разрешил обмен валюты в почтовых отделениях

Новости » Финансы    08.01.2019 - 12:20
НБУ разрешил обмен валюты в почтовых отделениях
Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Государственная Укрпочта уже имеет лицензию на осуществление валютных операций

Национальный банк разрешил обмен иностранной валюты не только в банках и пунктах обмена валют небанковских финансовых учреждений, но и в почтовых отделениях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Как отметили в пресс-службе, такая возможность предоставлена в рамках перехода к новой либеральной системе валютного регулирования, предусмотренной законом "О валюте и валютных операциях".

Операторы почтовой связи смогут получать от НБУ лицензию на осуществление валютных операций при условии:

  • наличия в них не менее 50 структурных подразделений, расположенных на территории 50% областей Украины;
  • получения не менее чем 50% доходов от деятельности в сфере предоставления услуг почтовой связи;

Кроме того, НБУ смягчил условия выдачи лицензий на осуществление деятельности по торговле валютными ценностями в наличной форме небанковским финансовым учреждениям (НФУ).

Небанковские финансовые учреждения и национальный оператор почтовой связи, которые уже имеют генеральные лицензии на осуществление валютных операций, будут иметь шесть месяцев переходного периода, чтобы привести свою деятельность в соответствие с новыми требованиями. Отсчет переходного периода стартует с даты введения в действие закона "О валюте и валютных операциях", то есть с 7 февраля 2019 года, и продлится до 7 августа 2019 года, отметили в НБУ.

Напомним, закон "О валюте и валютных операциях" был принят Верховной Радой 21 июня 2018 года. Закон вступил в силу 7 июля 2018 года и вводится в действие через семь месяцев переходного периода со дня вступления его в силу.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины утвердил все нормативно-правовые акты, которые являются основой для новой системы валютного регулирования, предусмотренной законом Украины "О валюте и валютных операциях", который вступит в силу с 7 февраля 2019 года. Новая система состоит из восьми основных постановлений, которые заменили предыдущую базу из 56 нормативно-правовых актов в сфере валютного регулирования.

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