Смелянский: идею с тремя беспошлинными посылками нереально реализовать

Фото: Игорь Смелянский (facebook.com-ukrposhta)

Глава "Укрпошты" считает, что для реализации этой инициативы необходимы электронные реестры

Идею с тремя беспошлинными посылками в месяц, которую предлагали внедрить несколько месяцев назад, нереально реализовать. Об этом в интервью РБК-Украина заявил генеральный директор "Укрпошты" Игорь Смелянский.

Смелянский подчеркнул, что сразу отказался от такой идеи, несмотря на то, что политикам для этого потребовалось около года.

"Если у меня две посылки и у "Новой почты" две посылки, то какая из них будет подлежать налогообложению? Почему три посылки? Я спрашивал у тех, кто предлагал эту идею, видели ли они, как на посылках из Китая коверкают украинские фамилии? Мы их как будем сличать? По ИНН? Мы заставим Джеффа Безоса (глава Amazon, - ред.) и Джека Ма (основатель Alibaba Group, - ред.) украинцам без ИНН не продавать?", - отметил Смелянский.

По его словам, для реализации такой инициативы необходимо внедрение электронных реестров. Например, США сумели договориться об обмене электронными реестрами с 40 странами.

"В США, когда вводятся изменения в бухгалтерском законодательстве, людям дают два года подготовиться. У нас дают две минуты задним числом. Государство имеет право принимать любые решения, но они должны быть подготовленными. Пока идею с тремя беспошлинными посылками в месяц нереально реализовать", - добавил Смелянский.

Напомним, ранее Смелянский прокомментировал снижение стоимости беспошлинных посылок.

Отметим, изменения в Налоговый кодекс предусматривают снижение необлагаемой стоимости международных посылок со 150 до 100 евро с 1 июля 2019 года. При этом норму о "трех посылках" отменили, поскольку почтовые операторы оказались не готовы к администрированию такого ограничения.