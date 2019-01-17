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Смілянський: ідею з трьома безмитними посилками нереально реалізувати

Новини » Суспільство    17.01.2019 - 11:59
Смілянський: ідею з трьома безмитними посилками нереально реалізувати
Фото: Ігор Смілянський (facebook.com-ukrposhta)

Глава "Укрпошти" вважає, що для реалізації цієї ініціативи необхідні електронні реєстри

Ідею з трьома безмитними посилками на місяць, яку пропонували впровадити кілька місяців тому, нереально реалізувати. Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Смілянський підкреслив, що відразу відмовився від такої ідеї, незважаючи на те, що політикам для цього знадобилося близько року.

"Якщо у мене дві посилки і у "Нової пошти" дві посилки, то яка з них буде підлягати оподаткуванню? Чому три посилки? Я запитував у тих, хто пропонував цю ідею, чи бачили вони, як на посилках з Китаю перекручують українські прізвища? Ми їх будемо порівнювати? По ІПН? Ми змусимо Джефа Безоса (глава Amazon, - ред.) і Джека Ма (засновник Alibaba Group, - ред.) українцям без ІПН не продавати?", - зазначив Смілянський.

За його словами, для реалізації такої ініціативи необхідно впровадження електронних реєстрів. Наприклад, США зуміли домовитися про обмін електронними реєстрами з 40 країнами.

"У США, коли вводяться зміни в бухгалтерському законодавстві, людям дають два роки підготуватися. У нас дають дві хвилини заднім числом. Держава має право приймати будь-які рішення, але вони мають бути підготовленими. Поки що ідею з трьома безмитними посилками на місяць нереально реалізувати", - додав Смілянський.

Нагадаємо, раніше Смілянський прокоментував зниження вартості безмитних посилок.

Зазначимо, зміни до Податкового кодексу передбачають зниження неоподатковуваної вартості міжнародних посилок з 150 до 100 євро з 1 липня 2019 року. При цьому норму про "три посилки" скасували, оскільки поштові оператори виявилися не готові до адміністрування такого обмеження.

 

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