В Смеле произошла массовая драка на вокзале

Как выяснили правоохранители, вечером 6 февраля на вокзале подрались местные, всего их было около 20. Причиной драки стало то, что одна из компаний очень громко слушала музыку в автомобиле. Драка прекратилась, когда одна из компаний сбежала с места происшествия, а другая отправилась их искать в общежитие, где они проживали.

"Приехали по адресу проживания и там устроили погром, потому что участников потасовки дома не было", - добавили в полиции.

Один из жителей Смелы рассказал в Facebook о погроме в общежитии. По его словам, в общежитие ворвались 10 человек, устроили погром и разбили нос мужчине.

Правоохранители уже установили всех участников драки, с ними планируют провести профилактические мероприятия. Полиция возбудила два уголовных дела по фактам хулиганства и нарушения неприкосновенности жилья.

"В ходе следствия будут установлены причины конфликта, мотивы участников и дана оценка действиям каждого из них", - отметили в полиции.