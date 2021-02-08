У Смілі сталася масова бійка на вокзалі

Як з'ясували правоохоронці, ввечері 6 лютого на вокзалі побилися місцеві, загалом їх було близько 20. Причиною бійки стало те, що одна з компаній дуже гучно слухала музику в автомобілі. Бійка припинилася, коли одна з компаній втекла з місця події, а інша вирушила їх шукати в гуртожиток, де вони проживали.

"Приїхали за адресою проживання й там влаштували погром, бо учасників колотнечі вдома не було", - додали в поліції.

Один із мешканців Сміли розповів у Facebook про погром в гуртожитку. За його словами, в гуртожиток увірвалися 10 людей, влаштували погром та розбили ніс чоловіку.

Правоохоронці вже встановили всіх учасників бійки, з ними планують провести профілактичні заходи. Поліція порушила дві кримінальні справи за фактами хуліганства та порушення недоторканності житла.

"В ході слідства будуть встановлені причини конфлікту, мотиви учасників і дана оцінка діям кожного з них", - зазначили в поліції.