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В Одесской области подросток стрелял в сверстников, ему грозит 7 лет тюрьмы

Измаил, Вторник 26 января 2021 15:54
В Одесской области подросток стрелял в сверстников, ему грозит 7 лет тюрьмы
Фото: изъятое оружие (mvs.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Вечером 24 января в Измаиле произошла стрельба на детской площадке. Как выяснилось, 14-летний подросток стрелял из травматического пистолета в двух сверстников.

Об этом сообщило Министерство внутренних дел Украины.

Подозреваемый вместе с приятелем пришел на детскую площадку и начал приставать к двум сверстникам, которые занимались спортом. В ходе спора он осуществил несколько выстрелов в ребят и скрылся вместе с приятелем.

Как рассказали потерпевшие, металлические шарики, которыми стрелял нарушитель, попали в руки, ноги и спину, однако медицинская помощь им не понадобилась. Правоохранители назначили экспертизу для установления степени тяжести полученных травм.

Полицейские разыскали нарушителя и его товарища. Выяснилось, что оружие принадлежало именно 15-летнему товарищу нарушителя, он его приобрел в интернете.

Действия 14-летнего нарушителя квалифицировали как хулиганство в соответствии с ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Правовую оценку действиям его товарища дадут позже.

Напомним, в середине января в Полтаве произошла стрельба с пострадавшими в центре города. Правоохранители возбудили уголовное дело по двум статьям.

Также РБК-Украина писало, что в Тернополе неизвестный стрелял в ребенка, который катался на санках. С тела ребенка извлекли более 30 чужеродных предметов, похожих на дробинки.

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