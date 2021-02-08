Во Львовской области произошла драка со стрельбой: пострадали двое людей
Во Львовской области в одном из сел житель открыл стрельбу из охотничьего ружья по двум участникам драки. В результате они получили огнестрельные ранения.
Как сообщается, драка со стрельбой произошла утром 7 февраля. Тогда 23-летний местный житель выстрелил из охотничьего ружья, попав в других участников драки. Ими оказались жители соседнего села в возрасте 22 и 25 лет. С огнестрельными ранениями они были госпитализированы в районную больницу.
После этого правоохранители задержали злоумышленника. Вскоре суд изберет ему меру пресечения. Также правоохранители изъяли и направили на экспертизу ружье.
По данному факту уже открыто уголовное производство по статье о покушении на убийство (ч.2 ст.15, п.1 п.7 ч.2 ст.115 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.
Фото: стрельба во Львовской области (facebook.com/MVS.LVIV)
Напомним, 24 января в Измаиле произошла стрельба на детской площадке. Как выяснилось, 14-летний подросток стрелял из травматического пистолета в двух сверстников.
Кроме того, в середине января в Полтаве произошла стрельба с пострадавшими в центре города. Правоохранители возбудили уголовное дело по двум статьям.