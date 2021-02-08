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Во Львовской области произошла драка со стрельбой: пострадали двое людей

Новина українською → Львовская область , Понедельник 08 февраля 2021 15:19
Во Львовской области произошла драка со стрельбой: пострадали двое людей Фото: ружье (pixabay)
Автор: Андрей Козловский

Во Львовской области в одном из сел житель открыл стрельбу из охотничьего ружья по двум участникам драки. В результате они получили огнестрельные ранения.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как сообщается, драка со стрельбой произошла утром 7 февраля. Тогда 23-летний местный житель выстрелил из охотничьего ружья, попав в других участников драки. Ими оказались жители соседнего села в возрасте 22 и 25 лет. С огнестрельными ранениями они были госпитализированы в районную больницу.

После этого правоохранители задержали злоумышленника. Вскоре суд изберет ему меру пресечения. Также правоохранители изъяли и направили на экспертизу ружье.

По данному факту уже открыто уголовное производство по статье о покушении на убийство (ч.2 ст.15, п.1 п.7 ч.2 ст.115 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Фото: стрельба во Львовской области (facebook.com/MVS.LVIV)

Напомним, 24 января в Измаиле произошла стрельба на детской площадке. Как выяснилось, 14-летний подросток стрелял из травматического пистолета в двух сверстников.

Кроме того, в середине января в Полтаве произошла стрельба с пострадавшими в центре города. Правоохранители возбудили уголовное дело по двум статьям.

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