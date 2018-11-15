В Смеле предупредили об угрозе замерзания водоканалов

Иллюстративное фото (facebook.com/Евгений Руденко)

Городской глава заявил, что "ситуация очень сложная"

В Смеле Черкасской области в связи с отсутствием отопления закрыли школы, детские сады и больницы, существует угроза замерзания водоканалов. Об этом заявил городской глава Алексей Цибко, передает РБК-Украина со ссылкой на "112 Украина".

По его словам, ситуация в городе сложная, работа объектов социальной серы приостановлена.

"Сейчас ситуация очень сложная. Детсады, школы остановлены, из больницы эвакуированы. Вода в системе слита, и идет к тому, что замерзнут водоканалы. Очень много труб, которые проходят в открытых помещениях, поэтому такая температура понятно к чему приведет. Если заморозится водоканал, то он размерзнет только весной", - заявил он.

Мэр города рассказал, что сегодня горожане выходят и останавливают движение в трех направлениях, по которым проходят автомагистрали.

Напомним, ранее сообщалось, что в Смеле, где еще не подключено отопление, городские власти в течение года регулярно выделяли премии работникам мэрии, и на сегодня общая сумма этих премирований составляет более 10 млн гривен.

Во время заседания правительства 14 ноября премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что инициирует отставки некоторых мэров за срыв отопительного сезона.

Ранее сообщалось, что городская больница Смелы приостановила госпитализацию пациентов в связи с отсутствием отопления.