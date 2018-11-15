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У Смілі попередили про загрозу замерзання водоканалів

Новини » Суспільство    15.11.2018 - 10:06
У Смілі попередили про загрозу замерзання водоканалів
Ілюстративне фото (facebook.com/Евгений Руденко)

Міський голова заявив, що "ситуація дуже складна"

В Смілі Черкаської області у зв'язку з відсутністю опалення закрили школи, дитячі садки і лікарні, існує загроза замерзання водоканалів. Про це заявив міський голова Олексій Цибко, передає РБК-Україна з посиланням на "112".

За його словами, ситуація в місті складна, робота об'єктів соціальної сірки припинена.

"Зараз ситуація дуже складна. Дитсадки, школи зупинені, з лікарні евакуйовані. Вода в системі злита, і йде до того, що замерзнуть водоканали. Дуже багато труб, які проходять у відкритих приміщеннях, тому така температура зрозуміло до чого призведе. Якщо заморозиться водоканал, то він размерзнет тільки навесні", - заявив він.

Мер міста розповів, що сьогодні городяни виходять і зупиняють рух в трьох напрямках, за якими проходять автомагістралі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Смілі, де ще не підключено опалення, міська влада протягом року регулярно виділяла премії працівникам мерії, і на сьогодні загальна сума цих преміювань становить понад 10 млн гривень.

Під час засідання уряду 14 листопада прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що ініціює відставки деяких мерів за зрив опалювального сезону.

Раніше повідомлялося, що міська лікарня Сміли призупинила госпіталізацію пацієнтів у зв'язку з відсутністю опалення.

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Теми: Опалювальний сезон
Новини України отоплениеЧеркасская область
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