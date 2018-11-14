В Раде зарегистрировали постановление о перевыборах в Смеле

Фото: горсовет Смелы (smila-rada.gov.ua)

За срыв отопительного сезона в Смеле также зарегистрировано уголовное производство

Депутаты Верховной рады Украины зарегистрировали постановление о проведении перевыборов в Смеле Черкасской области в связи с ситуацией с отоплением в городе. Об этом заявил в ходе заседания правительства вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства.

Также, по словам Зубко, также в связи с блокированием отопительного сезона открыто уголовное производство "в отношении безответственной позиции городской власти Смелы и несвоевременного запуска отопительного сезона".

"Хочу заверить, что те уголовные производства, которые были открыты, будут доведены до суда как в отношении безответственности руководства местного самоуправления, так и о хищении средств на пути их привлечения в теплоэнергетику", - подчеркнул Зубко.

Вице-премьер также заявил, что в Украине необходимо принять закон относительно государственного надзора за решениями органов местного самоуправления.

Напомним, во время заседания правительства 14 ноября премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что инициирует отставки некоторых мэров за срыв отопительного сезона.

Ранее сообщалось, что городская больница Смелы приостановила госпитализацию пациентов в связи с отсутствием отопления.