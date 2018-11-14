Гройсман инициирует отставки мэров за срыв отопительного сезона

Фото: Владимир Гройсман (kmu.gov.ua)

Премьер раскритиковал ситуацию с отоплением в некоторых городах

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман инициирует отставки некоторых мэров за срыв отопительного сезона. Об этом он заявил на заседании правительства, передает корреспондент РБК-Украина.

Гройсман отметил, что в последние дни правительство круглосуточно занималось вопросом отопления, и удалось разблокировать подачу тепла во все проблемные города, кроме Смелы. Он также подчеркнул, что в некоторых городах мэры не способны выполнить свою функцию.

"Городские головы творят невесть что. Неужели трудно с апреля подготовить тепловую систему? Я буду обращаться в парламент, чтобы отстранить таких управленцев от должностей. Люди не должны быть заложниками безответственности местных голов", - добавил Гройсман.

Напомним, ранее сообщалось, что городская больница Смелы приостановила госпитализацию пациентов в связи с отсутствием отоплением.

Кроме того, в Шепетовке Хмельницкой области еще вчера подключили две котельные для отопления многоквартирных домов, которые простаивали без тепла. В то же время на сегодняшнем заседании правительстве заявили, что в городе четыре школы остаются без отопления.