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В Смеле вместо долгов за отопление городская власть оплатила себе 10 млн гривен премий, - Зубко

Новости » Общество    14.11.2018 - 16:36
В Смеле вместо долгов за отопление городская власть оплатила себе 10 млн гривен премий, - Зубко
Иллюстративное фото (facebook.com/Евгений Руденко)

В Кабмине обвинили руководство городов, где до сих пор нет отопления, в нерациональном распределении средств

В Смеле, где еще не подключено отопление, городские власти в течение года регулярно выделяло премии работникам мэрии, и на сегодня общая сумма этих премирований составляет более 10 млн гривен. Об этом заявил в ходе заседания правительства вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, передает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу правительства.

По словам Зубко, это свидетельствует о нерациональном распределении средств городского бюджета. Именно поэтому заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Эдуард Кругляк вместе с заместителем руководителя "Нафтогаза" планируют в четверг, 15 ноября, выехать в город Смела на сессию городского совета, чтобы "помочь в принятии решения о теплоснабжении в городе".

"Правительство не устраивает ситуация, когда на выплаты премий работникам городского совета выделялось 10 миллионов гривен, в то время как на выплату долга за отопление власти города средства не смогла найти", - сказал Зубко.

Он добавил, что для гарантии своевременного запуска отопления в Смеле нужно было 15 млн гривен.

Напомним, недавно в "Нафтогазе" заявили, что причина отсутствия отопления в городе Смеле Черкасской области - бездействие органов местного самоуправления и теплоснабжения. Добавим, что также в связи с отсутствием отопления Смелянская городская больница прекратила госпитализацию пациентов. Тех пациентов, которые лечатся, будут перевозить в ближайшие лечебные учреждения.

"Нафтогаз" из-за долгов не может предоставить газ 22 теплоснабжающим предприятиям Смелянская городская больница приостановила госпитализацию пациентов
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