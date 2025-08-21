UA

Смак літа: легкий рецепт чизкейка з лохиною без випічки

Рецепт чізкейка з лохиною без випічки (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Ніжний, кремовий і надзвичайно простий у приготуванні чізкейк із лохиною без випічки стане справжньою окрасою столу. Легка текстура, поєднання свіжих ягід та ніжного сиру створюють десерт, від якого неможливо відмовитися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку фудблогера Алекса Міля.

Чизкейк з лохиною: легкий рецепт

Інгредієнти:

  • печиво "до кави" - 150 г  
  • вершкове масло - 55 г  
  • кисломолочний сир - 550 г
  • білий йогурт - 220 г  
  • цукор або замінник - 80 г  
  • вода - 60 г
  • желатин - 12 г  
  • ванільний цукор - 5 г
  • лимонний сік - 5 г  
  • лохина - 120 г  
  • желе синього кольору - 2 упаковки
  • кип'яток - 600 г  

Загальний час приготування: 2 години.

У 100 г чизкейка:

  • калорій - 140
  • білка - 7 г
  • жиру - 4 г
  • вуглеводів - 15 г

Легкий спосіб приготування

Спочатку печиво потрібно перебити в крихту та залити розтопленим маслом. Вимішуємо і пересипаємо в застелену пергаментом форму. Утрамбовуємо дно, без бортиків та поставте холодильник.

Після цього змішайте воду і желатин, відставте набухати. До сиру додайте білий йогурт і цукор. Можна додати трішки ванільного цукру і лимонного соку.

Все перебийте блендером в однорідну масу. Для кольору можна буде дати жовтий барвник і вийде синьо-жовтий тортик. Розтопіть в мікрохвильовці желатин та влийте в сирну масу. Ретельно перемішайте і перелийте на нижній шар. Відправте в холодильник застигати.

В застиглу сирну масу втисніть ягідки лохини. До окропу всипте желе, розмішайте і дайте йому почати злегка густіти, щоб консистенція була як у киселю - і тоді перелийте на чізкейк ложкою і залиште до повного остигання.

Рецепт чизкейка з лохиною (фото: кадр з відео)

