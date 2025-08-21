Смак літа: легкий рецепт чизкейка з лохиною без випічки

Ніжний, кремовий і надзвичайно простий у приготуванні чізкейк із лохиною без випічки стане справжньою окрасою столу. Легка текстура, поєднання свіжих ягід та ніжного сиру створюють десерт, від якого неможливо відмовитися.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку фудблогера Алекса Міля.
Інгредієнти:
Загальний час приготування: 2 години.
У 100 г чизкейка:
Легкий спосіб приготування
Спочатку печиво потрібно перебити в крихту та залити розтопленим маслом. Вимішуємо і пересипаємо в застелену пергаментом форму. Утрамбовуємо дно, без бортиків та поставте холодильник.
Після цього змішайте воду і желатин, відставте набухати. До сиру додайте білий йогурт і цукор. Можна додати трішки ванільного цукру і лимонного соку.
Все перебийте блендером в однорідну масу. Для кольору можна буде дати жовтий барвник і вийде синьо-жовтий тортик. Розтопіть в мікрохвильовці желатин та влийте в сирну масу. Ретельно перемішайте і перелийте на нижній шар. Відправте в холодильник застигати.
В застиглу сирну масу втисніть ягідки лохини. До окропу всипте желе, розмішайте і дайте йому почати злегка густіти, щоб консистенція була як у киселю - і тоді перелийте на чізкейк ложкою і залиште до повного остигання.
