Смак літа: легкий рецепт чизкейка з лохиною без випічки

Чизкейк з лохиною: легкий рецепт

Інгредієнти:

печиво "до кави" - 150 г

вершкове масло - 55 г

кисломолочний сир - 550 г

білий йогурт - 220 г

цукор або замінник - 80 г

вода - 60 г

желатин - 12 г

ванільний цукор - 5 г

лимонний сік - 5 г

лохина - 120 г

желе синього кольору - 2 упаковки

кип'яток - 600 г

Загальний час приготування: 2 години.

У 100 г чизкейка:

калорій - 140

білка - 7 г

жиру - 4 г

вуглеводів - 15 г

Легкий спосіб приготування

Спочатку печиво потрібно перебити в крихту та залити розтопленим маслом. Вимішуємо і пересипаємо в застелену пергаментом форму. Утрамбовуємо дно, без бортиків та поставте холодильник.

Після цього змішайте воду і желатин, відставте набухати. До сиру додайте білий йогурт і цукор. Можна додати трішки ванільного цукру і лимонного соку.

Все перебийте блендером в однорідну масу. Для кольору можна буде дати жовтий барвник і вийде синьо-жовтий тортик. Розтопіть в мікрохвильовці желатин та влийте в сирну масу. Ретельно перемішайте і перелийте на нижній шар. Відправте в холодильник застигати.

В застиглу сирну масу втисніть ягідки лохини. До окропу всипте желе, розмішайте і дайте йому почати злегка густіти, щоб консистенція була як у киселю - і тоді перелийте на чізкейк ложкою і залиште до повного остигання.

Рецепт чизкейка з лохиною (фото: кадр з відео)