Вкус лета: легкий рецепт чизкейка с голубикой без выпечки

Нежный, кремовый и очень простой в приготовлении чизкейк с голубикой без выпечки станет настоящим украшением стола. Легкая текстура, сочетание свежих ягод и нежного сыра создают десерт, от которого невозможно отказаться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу фудблогера Алекса Миля.
Ингредиенты:
Общее время приготовления: 2 часа.
В 100 г чизкейка:
Легкий способ приготовления
Сначала печенье нужно перебить в крошку и залить растопленным маслом. Вымешиваем и пересыпаем в застеленную пергаментом форму. Утрамбовываем дно, без бортиков и поставьте в холодильник.
После этого смешайте воду и желатин, отставьте набухать. К творогу добавьте белый йогурт и сахар. Можно добавить немного ванильного сахара и лимонного сока.
Все перебейте блендером в однородную массу. Для цвета можно будет дать желтый краситель и получится сине-желтый тортик. Растопите в микроволновке желатин и влейте в творожную массу. Тщательно перемешайте и перелейте на нижний слой. Отправьте в холодильник застывать.
В застывшую творожную массу вдавите ягодки голубики. К кипятку всыпьте желе, размешайте и дайте ему начать слегка густеть, чтобы консистенция была как у киселя - и тогда перелейте на чизкейк ложкой и оставьте до полного остывания.
