RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Вкус лета: легкий рецепт чизкейка с голубикой без выпечки

Рецепт чизкейка с голубикой без выпечки (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Нежный, кремовый и очень простой в приготовлении чизкейк с голубикой без выпечки станет настоящим украшением стола. Легкая текстура, сочетание свежих ягод и нежного сыра создают десерт, от которого невозможно отказаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу фудблогера Алекса Миля.

Чизкейк с голубикой: легкий рецепт

Ингредиенты:

  • печенье "к кофе" - 150 г
  • сливочное масло - 55 г
  • творог - 550 г 
  • белый йогурт - 220 г
  • сахар или заменитель - 80 г
  • вода - 60 г
  • желатин - 12 г
  • ванильный сахар - 5 г
  • лимонный сок - 5 г
  • голубика - 120 г
  • желе синего цвета - 2 упаковки
  • кипяток - 600 г

Общее время приготовления: 2 часа.

В 100 г чизкейка:

  • калорий - 140
  • белка - 7 г
  • жира - 4 г
  • углеводов - 15 г

Легкий способ приготовления

Сначала печенье нужно перебить в крошку и залить растопленным маслом. Вымешиваем и пересыпаем в застеленную пергаментом форму. Утрамбовываем дно, без бортиков и поставьте в холодильник.

После этого смешайте воду и желатин, отставьте набухать. К творогу добавьте белый йогурт и сахар. Можно добавить немного ванильного сахара и лимонного сока.

Все перебейте блендером в однородную массу. Для цвета можно будет дать желтый краситель и получится сине-желтый тортик. Растопите в микроволновке желатин и влейте в творожную массу. Тщательно перемешайте и перелейте на нижний слой. Отправьте в холодильник застывать.

В застывшую творожную массу вдавите ягодки голубики. К кипятку всыпьте желе, размешайте и дайте ему начать слегка густеть, чтобы консистенция была как у киселя - и тогда перелейте на чизкейк ложкой и оставьте до полного остывания.

Рецепт чизкейка с голубикой (фото: кадр из видео)

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Рецептыголубика