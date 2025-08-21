Вкус лета: легкий рецепт чизкейка с голубикой без выпечки

Чизкейк с голубикой: легкий рецепт

Ингредиенты:

печенье "к кофе" - 150 г

сливочное масло - 55 г

творог - 550 г

белый йогурт - 220 г

сахар или заменитель - 80 г

вода - 60 г

желатин - 12 г

ванильный сахар - 5 г

лимонный сок - 5 г

голубика - 120 г

желе синего цвета - 2 упаковки

кипяток - 600 г

Общее время приготовления: 2 часа.

В 100 г чизкейка:

калорий - 140

белка - 7 г

жира - 4 г

углеводов - 15 г

Легкий способ приготовления

Сначала печенье нужно перебить в крошку и залить растопленным маслом. Вымешиваем и пересыпаем в застеленную пергаментом форму. Утрамбовываем дно, без бортиков и поставьте в холодильник.

После этого смешайте воду и желатин, отставьте набухать. К творогу добавьте белый йогурт и сахар. Можно добавить немного ванильного сахара и лимонного сока.

Все перебейте блендером в однородную массу. Для цвета можно будет дать желтый краситель и получится сине-желтый тортик. Растопите в микроволновке желатин и влейте в творожную массу. Тщательно перемешайте и перелейте на нижний слой. Отправьте в холодильник застывать.

В застывшую творожную массу вдавите ягодки голубики. К кипятку всыпьте желе, размешайте и дайте ему начать слегка густеть, чтобы консистенция была как у киселя - и тогда перелейте на чизкейк ложкой и оставьте до полного остывания.

Рецепт чизкейка с голубикой (фото: кадр из видео)