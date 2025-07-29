Смак дитинства: 5 рецептів узвару на Маковія, який готували наші бабусі

Рецепт класичного узвару

Для приготування знадобляться такі інгредієнти:

сушені яблука - 100 г

сушені грушки - 100 г

чорнослив - 100 г

вода - 3 л

цукор та мед - за смаком

Сушку потрібно ретельно промити та на деякий час залишити у воді, а потім доводимо до закипання та варимо 20 хвилин. В кінці залиште напій настоятись на деякий час.

Рецепт класичного узвару (фото: кадр з відео)

З родзинками

Інгредієнти:

сушені яблука - 150 г

сушні груші - 150 г

чорнослив - 100 г

родзинки - 50 г

мед та цукор - 2-3 ст. л (за бажанням)

вода - 2 л

1 паличка кориці або кілька гвоздик (для аромату)

цедра апельсина або лимона (за бажанням)

Промийте всі сухофрукти під проточною водою, щоб видалити пил і бруд. Якщо сухофрукти дуже тверді, залийте їх теплою водою на 10-15 хвилин.

У каструлю налийте 2 літри холодної води й доведіть її до кипіння. Спочатку додайте сушені груші та яблука і варіть 15 хвилин.

Додайте чорнослив і родзинки, а також паличку кориці або кілька гвоздик. Варіть ще 5-7 хвилин.

Зніміть узвар з вогню, додайте мед або цукор і ретельно перемішайте.

Узвар з імбиром

Інгредієнти:

сушений інжир - 6-8 шт.

сушні фініки - 8-10 шт.

сушений чебрець - 1 жменя

свіжа м'ята - 1 пучок

імбир - свіжий або сушений

ромашка - 1 пакетик

вода - 2 л

В каструлю налийте воду, додайте промити фініки та інжир і доведіть до кипіння. Після цього додайте чебрець, ромашку, дрібно порізаний імбир та промиту м’яту.

Варіть близько 10-15 хв. Потім ще залиште настоюватись і можна насолоджуватися.

Узвар з імбиром (фото: cookpad.com)

Узвар з шипшиною

Інгредієнти:

сушені яблука та груші - 150 г

чорнослив або курага - 50-100 г

шипшина - 50 г

вода - 2,5 л

мед або цукор - 2 ст.л

Шипшину потрібно залити окропом окремо, накрити та залишити на 10-15 хв. Це допоможе пом’якшити шкірку та зберегти вітаміни.

Сухофрукти добре промийте в теплій воді кілька разів. У каструлю налийте воду та доведіть до кипіння.

Додайте яблука та груші і варіть 10-15 хв. Потім додайте чорнослив або курагу і варіть ще 5 хвилин. Влийте ще настій шипшини (разом із ягодами або проціджений, за бажанням). Варіть ще 5-7 хвилин, вимкніть вогонь і залиште настоюватись.

Узвар з вишнями

Інгредієнти:

яблука, персики, вишні, абрикос, груша, слива - кожного по 100 г

вода - 3 л

мед квітковий - за бажанням

Спочатку сухофрукти насипте їх на друшляк і добре промийте під проточною водою.

Промиті сухофрукти перекладіть в каструлю для варіння узвару. Залийте водою і поставте на великий вогонь. Доведіть узвар до кипіння і залиште настоюватись.



Рецепт узвару з вишнями (фото: culture.pl)