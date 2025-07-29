Смак дитинства: 5 рецептів узвару на Маковія, який готували наші бабусі

На свято Маковія традиційно більшість людей готує узвар. Він вважається не лише частиною обрядової кухні, а й корисним літнім напоєм.
РБК-Україна зібрали 5 перевірених рецептів узвару, які можна приготувати до святкового столу.
Для приготування знадобляться такі інгредієнти:
Сушку потрібно ретельно промити та на деякий час залишити у воді, а потім доводимо до закипання та варимо 20 хвилин. В кінці залиште напій настоятись на деякий час.
Інгредієнти:
Промийте всі сухофрукти під проточною водою, щоб видалити пил і бруд. Якщо сухофрукти дуже тверді, залийте їх теплою водою на 10-15 хвилин.
У каструлю налийте 2 літри холодної води й доведіть її до кипіння. Спочатку додайте сушені груші та яблука і варіть 15 хвилин.
Додайте чорнослив і родзинки, а також паличку кориці або кілька гвоздик. Варіть ще 5-7 хвилин.
Зніміть узвар з вогню, додайте мед або цукор і ретельно перемішайте.
Інгредієнти:
В каструлю налийте воду, додайте промити фініки та інжир і доведіть до кипіння. Після цього додайте чебрець, ромашку, дрібно порізаний імбир та промиту м’яту.
Варіть близько 10-15 хв. Потім ще залиште настоюватись і можна насолоджуватися.
Інгредієнти:
Шипшину потрібно залити окропом окремо, накрити та залишити на 10-15 хв. Це допоможе пом’якшити шкірку та зберегти вітаміни.
Сухофрукти добре промийте в теплій воді кілька разів. У каструлю налийте воду та доведіть до кипіння.
Додайте яблука та груші і варіть 10-15 хв. Потім додайте чорнослив або курагу і варіть ще 5 хвилин. Влийте ще настій шипшини (разом із ягодами або проціджений, за бажанням). Варіть ще 5-7 хвилин, вимкніть вогонь і залиште настоюватись.
Інгредієнти:
Спочатку сухофрукти насипте їх на друшляк і добре промийте під проточною водою.
Промиті сухофрукти перекладіть в каструлю для варіння узвару. Залийте водою і поставте на великий вогонь. Доведіть узвар до кипіння і залиште настоюватись.
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайти Smachnoho, Cookpad та "Готуй і смакуй".