Вкус детства: 5 рецептов узвара на Маковея, который готовили наши бабушки

На праздник Маковея традиционно большинство людей готовит узвар. Он считается не только частью обрядовой кухни, но и полезным летним напитком.
РБК-Украина собрали 5 проверенных рецептов узвара, которые можно приготовить к праздничному столу.
Для приготовления понадобятся такие ингредиенты:
Сушку нужно тщательно промыть и на некоторое время оставить в воде, а затем доводим до закипания и варим 20 минут. В конце оставьте напиток настояться на некоторое время.
Ингредиенты:
Промойте все сухофрукты под проточной водой, чтобы удалить пыль и грязь. Если сухофрукты очень твердые, залейте их теплой водой на 10-15 минут.
В кастрюлю налейте 2 литра холодной воды и доведите ее до кипения. Сначала добавьте сушеные груши и яблоки и варите 15 минут.
Добавьте чернослив и изюм, а также палочку корицы или несколько гвоздик. Варите еще 5-7 минут.
Снимите узвар с огня, добавьте мед или сахар и тщательно перемешайте.
Ингредиенты:
В кастрюлю налейте воду, добавьте промытые финики и инжир и доведите до кипения. После этого добавьте тимьян, ромашку, мелко порезанный имбирь и промытую мяту.
Варите около 10-15 мин. Затем еще оставьте настаиваться и можно наслаждаться.
Ингредиенты:
Шиповник нужно залить кипятком отдельно, накрыть и оставить на 10-15 мин. Это поможет смягчить кожуру и сохранить витамины.
Сухофрукты хорошо промойте в теплой воде несколько раз. В кастрюлю налейте воду и доведите до кипения.
Добавьте яблоки и груши и варите 10-15 мин. Затем добавьте чернослив или курагу и варите еще 5 минут. Влейте еще настой шиповника (вместе с ягодами или процеженный, по желанию). Варите еще 5-7 минут, выключите огонь и оставьте настаиваться.
Ингредиенты:
Сначала сухофрукты насыпьте их на дуршлаг и хорошо промойте под проточной водой.
Промытые сухофрукты переложите в кастрюлю для варки узвара. Залейте водой и поставьте на большой огонь. Доведите узвар до кипения и оставьте настаиваться.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты Smachnoho, Cookpad и "Готуй і смакуй".