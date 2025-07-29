Вкус детства: 5 рецептов узвара на Маковея, который готовили наши бабушки

На праздник Маковея традиционно большинство людей готовит узвар. Он считается не только частью обрядовой кухни, но и полезным летним напитком.

РБК-Украина собрали 5 проверенных рецептов узвара, которые можно приготовить к праздничному столу.

Рецепт классического узвара

Для приготовления понадобятся такие ингредиенты:

сушеные яблоки - 100 г

сушеные груши - 100 г

чернослив - 100 г

вода - 3 л

сахар и мед - по вкусу

Сушку нужно тщательно промыть и на некоторое время оставить в воде, а затем доводим до закипания и варим 20 минут. В конце оставьте напиток настояться на некоторое время.

Рецепт классического узвара (фото: кадр из видео)

С изюмом

Ингредиенты:

сушеные яблоки - 150 г

сушеные груши - 150 г

чернослив - 100 г

изюм - 50 г

мед и сахар - 2-3 ст. л (по желанию)

вода - 2 л

1 палочка корицы или несколько гвоздик (для аромата)

цедра апельсина или лимона (по желанию)

Промойте все сухофрукты под проточной водой, чтобы удалить пыль и грязь. Если сухофрукты очень твердые, залейте их теплой водой на 10-15 минут.

В кастрюлю налейте 2 литра холодной воды и доведите ее до кипения. Сначала добавьте сушеные груши и яблоки и варите 15 минут.

Добавьте чернослив и изюм, а также палочку корицы или несколько гвоздик. Варите еще 5-7 минут.

Снимите узвар с огня, добавьте мед или сахар и тщательно перемешайте.

Узвар с имбирем

Ингредиенты:

сушеный инжир - 6-8 шт.

сушеные финики - 8-10 шт.

сушеный тимьян - 1 горсть

свежая мята - 1 пучок

имбирь - свежий или сушеный

ромашка - 1 пакетик

вода - 2 л

В кастрюлю налейте воду, добавьте промытые финики и инжир и доведите до кипения. После этого добавьте тимьян, ромашку, мелко порезанный имбирь и промытую мяту.

Варите около 10-15 мин. Затем еще оставьте настаиваться и можно наслаждаться.

Узвар с имбирем (фото: cookpad.com)

Узвар с шиповником

Ингредиенты:

сушеные яблоки и груши - 150 г

чернослив или курага - 50-100 г

шиповник - 50 г

вода - 2,5 л

мед или сахар - 2 ст.л

Шиповник нужно залить кипятком отдельно, накрыть и оставить на 10-15 мин. Это поможет смягчить кожуру и сохранить витамины.

Сухофрукты хорошо промойте в теплой воде несколько раз. В кастрюлю налейте воду и доведите до кипения.

Добавьте яблоки и груши и варите 10-15 мин. Затем добавьте чернослив или курагу и варите еще 5 минут. Влейте еще настой шиповника (вместе с ягодами или процеженный, по желанию). Варите еще 5-7 минут, выключите огонь и оставьте настаиваться.

Узвар с вишнями

Ингредиенты:

яблоки, персики, вишни, абрикос, груша, слива - каждого по 100 г

вода - 3 л

мед цветочный - по желанию

Сначала сухофрукты насыпьте их на дуршлаг и хорошо промойте под проточной водой.

Промытые сухофрукты переложите в кастрюлю для варки узвара. Залейте водой и поставьте на большой огонь. Доведите узвар до кипения и оставьте настаиваться.



Рецепт узвара с вишнями (фото: culture.pl)