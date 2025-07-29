Вкус детства: 5 рецептов узвара на Маковея, который готовили наши бабушки
На праздник Маковея традиционно большинство людей готовит узвар. Он считается не только частью обрядовой кухни, но и полезным летним напитком.
РБК-Украина собрали 5 проверенных рецептов узвара, которые можно приготовить к праздничному столу.
Рецепт классического узвара
Для приготовления понадобятся такие ингредиенты:
- сушеные яблоки - 100 г
- сушеные груши - 100 г
- чернослив - 100 г
- вода - 3 л
- сахар и мед - по вкусу
Сушку нужно тщательно промыть и на некоторое время оставить в воде, а затем доводим до закипания и варим 20 минут. В конце оставьте напиток настояться на некоторое время.
Рецепт классического узвара (фото: кадр из видео)
С изюмом
Ингредиенты:
- сушеные яблоки - 150 г
- сушеные груши - 150 г
- чернослив - 100 г
- изюм - 50 г
- мед и сахар - 2-3 ст. л (по желанию)
- вода - 2 л
- 1 палочка корицы или несколько гвоздик (для аромата)
- цедра апельсина или лимона (по желанию)
Промойте все сухофрукты под проточной водой, чтобы удалить пыль и грязь. Если сухофрукты очень твердые, залейте их теплой водой на 10-15 минут.
В кастрюлю налейте 2 литра холодной воды и доведите ее до кипения. Сначала добавьте сушеные груши и яблоки и варите 15 минут.
Добавьте чернослив и изюм, а также палочку корицы или несколько гвоздик. Варите еще 5-7 минут.
Снимите узвар с огня, добавьте мед или сахар и тщательно перемешайте.
Узвар с имбирем
Ингредиенты:
- сушеный инжир - 6-8 шт.
- сушеные финики - 8-10 шт.
- сушеный тимьян - 1 горсть
- свежая мята - 1 пучок
- имбирь - свежий или сушеный
- ромашка - 1 пакетик
- вода - 2 л
В кастрюлю налейте воду, добавьте промытые финики и инжир и доведите до кипения. После этого добавьте тимьян, ромашку, мелко порезанный имбирь и промытую мяту.
Варите около 10-15 мин. Затем еще оставьте настаиваться и можно наслаждаться.
Узвар с имбирем (фото: cookpad.com)
Узвар с шиповником
Ингредиенты:
- сушеные яблоки и груши - 150 г
- чернослив или курага - 50-100 г
- шиповник - 50 г
- вода - 2,5 л
- мед или сахар - 2 ст.л
Шиповник нужно залить кипятком отдельно, накрыть и оставить на 10-15 мин. Это поможет смягчить кожуру и сохранить витамины.
Сухофрукты хорошо промойте в теплой воде несколько раз. В кастрюлю налейте воду и доведите до кипения.
Добавьте яблоки и груши и варите 10-15 мин. Затем добавьте чернослив или курагу и варите еще 5 минут. Влейте еще настой шиповника (вместе с ягодами или процеженный, по желанию). Варите еще 5-7 минут, выключите огонь и оставьте настаиваться.
Узвар с вишнями
Ингредиенты:
- яблоки, персики, вишни, абрикос, груша, слива - каждого по 100 г
- вода - 3 л
- мед цветочный - по желанию
Сначала сухофрукты насыпьте их на дуршлаг и хорошо промойте под проточной водой.
Промытые сухофрукты переложите в кастрюлю для варки узвара. Залейте водой и поставьте на большой огонь. Доведите узвар до кипения и оставьте настаиваться.
Рецепт узвара с вишнями (фото: culture.pl)
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При написании материала использовались следующие источники: сайты Smachnoho, Cookpad и "Готуй і смакуй".