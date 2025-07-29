ua en ru
Вт, 29 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Вкус детства: 5 рецептов узвара на Маковея, который готовили наши бабушки

Вторник 29 июля 2025 13:58
UA EN RU
Вкус детства: 5 рецептов узвара на Маковея, который готовили наши бабушки Рецепт узваров на Маковея (фото: instagram.com.lotosmag)
Автор: Татьяна Самарук

На праздник Маковея традиционно большинство людей готовит узвар. Он считается не только частью обрядовой кухни, но и полезным летним напитком.

РБК-Украина собрали 5 проверенных рецептов узвара, которые можно приготовить к праздничному столу.

Рецепт классического узвара

Для приготовления понадобятся такие ингредиенты:

  • сушеные яблоки - 100 г
  • сушеные груши - 100 г
  • чернослив - 100 г
  • вода - 3 л
  • сахар и мед - по вкусу

Сушку нужно тщательно промыть и на некоторое время оставить в воде, а затем доводим до закипания и варим 20 минут. В конце оставьте напиток настояться на некоторое время.

Вкус детства: 5 рецептов узвара на Маковея, который готовили наши бабушкиРецепт классического узвара (фото: кадр из видео)

С изюмом

Ингредиенты:

  • сушеные яблоки - 150 г
  • сушеные груши - 150 г
  • чернослив - 100 г
  • изюм - 50 г
  • мед и сахар - 2-3 ст. л (по желанию)
  • вода - 2 л
  • 1 палочка корицы или несколько гвоздик (для аромата)
  • цедра апельсина или лимона (по желанию)

Промойте все сухофрукты под проточной водой, чтобы удалить пыль и грязь. Если сухофрукты очень твердые, залейте их теплой водой на 10-15 минут.

В кастрюлю налейте 2 литра холодной воды и доведите ее до кипения. Сначала добавьте сушеные груши и яблоки и варите 15 минут.

Добавьте чернослив и изюм, а также палочку корицы или несколько гвоздик. Варите еще 5-7 минут.

Снимите узвар с огня, добавьте мед или сахар и тщательно перемешайте.

Узвар с имбирем

Ингредиенты:

  • сушеный инжир - 6-8 шт.
  • сушеные финики - 8-10 шт.
  • сушеный тимьян - 1 горсть
  • свежая мята - 1 пучок
  • имбирь - свежий или сушеный
  • ромашка - 1 пакетик
  • вода - 2 л

В кастрюлю налейте воду, добавьте промытые финики и инжир и доведите до кипения. После этого добавьте тимьян, ромашку, мелко порезанный имбирь и промытую мяту.

Варите около 10-15 мин. Затем еще оставьте настаиваться и можно наслаждаться.

Вкус детства: 5 рецептов узвара на Маковея, который готовили наши бабушкиУзвар с имбирем (фото: cookpad.com)

Узвар с шиповником

Ингредиенты:

  • сушеные яблоки и груши - 150 г
  • чернослив или курага - 50-100 г
  • шиповник - 50 г
  • вода - 2,5 л
  • мед или сахар - 2 ст.л

Шиповник нужно залить кипятком отдельно, накрыть и оставить на 10-15 мин. Это поможет смягчить кожуру и сохранить витамины.

Сухофрукты хорошо промойте в теплой воде несколько раз. В кастрюлю налейте воду и доведите до кипения.

Добавьте яблоки и груши и варите 10-15 мин. Затем добавьте чернослив или курагу и варите еще 5 минут. Влейте еще настой шиповника (вместе с ягодами или процеженный, по желанию). Варите еще 5-7 минут, выключите огонь и оставьте настаиваться.

Узвар с вишнями

Ингредиенты:

  • яблоки, персики, вишни, абрикос, груша, слива - каждого по 100 г
  • вода - 3 л
  • мед цветочный - по желанию

Сначала сухофрукты насыпьте их на дуршлаг и хорошо промойте под проточной водой.

Промытые сухофрукты переложите в кастрюлю для варки узвара. Залейте водой и поставьте на большой огонь. Доведите узвар до кипения и оставьте настаиваться.


Вкус детства: 5 рецептов узвара на Маковея, который готовили наши бабушкиРецепт узвара с вишнями (фото: culture.pl)

Вас может заинтересовать

При написании материала использовались следующие источники: сайты Smachnoho, Cookpad и "Готуй і смакуй".

Читайте РБК-Украина в Google News
Рецепты Напитки
Новости
РФ атаковала колонию возле Запорожья КАБами: фото разрушений и новые данные о пострадавших
РФ атаковала колонию возле Запорожья КАБами: фото разрушений и новые данные о пострадавших
Аналитика
"В аспирантуру до войны идти не хотели": интервью с МОН про украинскую науку
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "В аспирантуру до войны идти не хотели": интервью с МОН про украинскую науку