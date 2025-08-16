Смачний крем з яблук на зиму: ви будете їсти його ложкою

Крем з яблук та згущенки - ідеальний спосіб зберегти аромат і користь фруктів у банці. Він простий у приготуванні і стане незамінною основою для десертів, тостів або доповненням до улюблених страв у холодну пору року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал відомої кулінарки та фудблогерки Лілії Цвіт.
Зі слів автора відео, таким кремом можна змащувати торти, налисники або ж просто їсти ложкою.
Інгредієнти на 6 банок по 0,5 л:
Спосіб приготування
Для початку потрібно підготувати яблука: очистіть їх від шкірки, серединки та наріжте будь-якими шматочками.
Після цього засипте їх цукром, перемішайте, накрийте кришкою та доведіть до кипіння. Залиште їх тушкувати 20 хвилин, постійно помішуючи.
Далі ретельно збийте яблука блендером, щоб утворилось однорідне пюре.
Додайте сире згущене молоко і знову доведіть до кипіння. Накрийте кришкою і тушкуйте на маленькому вогні ще 20 хв.
Одразу гарячий крем розлийте у чисті стерилізовані банки та закрийте кришками.
