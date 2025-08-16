UA

Смачний крем з яблук на зиму: ви будете їсти його ложкою

Рецепт смачного крему з яблук на зиму (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Крем з яблук та згущенки - ідеальний спосіб зберегти аромат і користь фруктів у банці. Він простий у приготуванні і стане незамінною основою для десертів, тостів або доповненням до улюблених страв у холодну пору року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал відомої кулінарки та фудблогерки Лілії Цвіт.

Рецепт крему з яблук

Зі слів автора відео, таким кремом можна змащувати торти, налисники або ж просто їсти ложкою.

Інгредієнти на 6 банок по 0,5 л:

  • яблука - 3 кг (чищених)
  • цукор - 1 кг
  • згущене молоко - 350 г
  • вода - 100 мл

Спосіб приготування

Для початку потрібно підготувати яблука: очистіть їх від шкірки, серединки та наріжте будь-якими шматочками.

Після цього засипте їх цукром, перемішайте, накрийте кришкою та доведіть до кипіння. Залиште їх тушкувати 20 хвилин, постійно помішуючи.

Далі ретельно збийте яблука блендером, щоб утворилось однорідне пюре.

Приготування крему з яблук на зиму (фото: кадр з відео)

Додайте сире згущене молоко і знову доведіть до кипіння. Накрийте кришкою і тушкуйте на маленькому вогні ще 20 хв.

Одразу гарячий крем розлийте у чисті стерилізовані банки та закрийте кришками.

Крем з яблук на зиму (фото: кадр з відео)

 

