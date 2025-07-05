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Смачна запіканка всього за 30 хвилин: простий рецепт, який має приготувати кожен

Рецепт смачної запіканки, яку має приготувати кожен (фото: Getty Images)
Автор: Тетяна Самарук

Запіканка - швидка та поживна страва, яку можна приготувати всього за 30 хвилин. У рецепті використані прості інгредієнти, доступні у будь-якому сезоні, що робить її ідеальним вибором для здорового обіду або вечері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал дієтолога Тетяни Лакусти.

Рецепт запіканки

Інгредієнти:

  • куряче філе - 1-2 шт.
  • броколі - 1 ціле
  • кабачок -1 шт.
  • перець - 1 шт. (овочі можуть бути будь-які)

Для заправки:

  • яйця - 2-3 шт.
  • сметана - 6 ст. л 
  • молоко - 100 мл 
  • спеції (сіль, перець, паприка, овочева приправа, прованські трави)
  • твердий сир - 100-150 г

Легкий спосіб приготування

Спочатку філе та овочі потрібно нарізати та викласти у форму для запікання. Окремо змішуйте яйця, сметану, молоко та спеції, додайте натертий сир та залийте цим овочі. 

Запікайте в духовці при температурі 180ʼ 30 хв.

Рецепт запіканки (фото: кадр з відео)

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