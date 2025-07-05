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Вкусная запеканка всего за 30 минут: простой рецепт, который должен приготовить каждый

Рецепт вкусной запеканки, которую должен приготовить каждый (фото: Getty Images)
Автор: Татьяна Самарук

Запеканка - быстрое и питательное блюдо, которое можно приготовить всего за 30 минут. В рецепте использованы простые ингредиенты, доступные в любом сезоне, что делает ее идеальным выбором для здорового обеда или ужина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал диетолога Татьяны Лакусты.

Рецепт запеканки

Ингредиенты:

  • куриное филе - 1-2 шт.
  • брокколи - 1 целое
  • кабачок -1 шт.
  • перец - 1 шт. (овощи могут быть любые)

Для заправки:

  • яйца - 2-3 шт.
  • сметана - 6 ст. л
  • молоко - 100 мл
  • специи (соль, перец, паприка, овощная приправа, прованские травы)
  • твердый сыр - 100-150 г

Легкий способ приготовления

Сначала филе и овощи нужно нарезать и выложить в форму для запекания. Отдельно смешивайте яйца, сметану, молоко и специи, добавьте натертый сыр и залейте этим овощи.

Запекайте в духовке при температуре 180ʼ 30 мин.

Рецепт запеканки (фото: кадр из видео)

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