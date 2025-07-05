Вкусная запеканка всего за 30 минут: простой рецепт, который должен приготовить каждый

Запеканка - быстрое и питательное блюдо, которое можно приготовить всего за 30 минут. В рецепте использованы простые ингредиенты, доступные в любом сезоне, что делает ее идеальным выбором для здорового обеда или ужина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал диетолога Татьяны Лакусты.
Ингредиенты:
Для заправки:
Легкий способ приготовления
Сначала филе и овощи нужно нарезать и выложить в форму для запекания. Отдельно смешивайте яйца, сметану, молоко и специи, добавьте натертый сыр и залейте этим овощи.
Запекайте в духовке при температуре 180ʼ 30 мин.
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