UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Смачна вечеря з м'ясом за 30 хвилин в духовці: ідеальний рецепт

Рецепт мʼяса з овочами в духовці за 30 хвилин (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Запашне м’ясо з овочами, запечене в духовці - це ідеальна страва для сімейної вечері. Для приготування потрібно мінімум зусиль, а отримаєте максимум смаку та користі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку фудблогера Ксенії Радостіної.

Мʼясо з овочами в духовці

Для приготування необхідні такі продукти:

  • свинний биток - 300 г 
  • спеції (сушений часник, мелений перець, коріандр, сіль) - до смаку
  • цибуля - 1 шт.
  • картопля 4-5 шт.
  • помідор - 2 шт.
  • болгарський перець - 1 шт.
  • тертий сир - 70 г 
  • сметана 2 ст. л
  • сир для посипки зверху - 70-100 г 

Спосіб приготування

Биток наріжте порційними шматками товщиною 1,5-2 см та відбийте, як на відбивні. Посоліть та поперчіть.

Картоплю і цибулю почистіть і наріжте кільцями, болгарський перець та помідори - кубиками.

Дно форми для запікання змастіть олією та викладіть шар м'яса. Посоліть і злегка змастіть олією. Далі викладіть картоплю та цибулю.

Приготування картоплі з м'ясом у духовці (фото: кадр з відео)

Болгарський перець змішайте в тарілці з помідорами та сиром. Все викладіть у форму на цибулю.

Запікайте у розігрітій до 180 °C духовці приблизно 30 хвилин. В кінці зверху додайте ще сиру та запікайте ще 5-7 хвилин.

М'ясо з овочами у духовці (фото: кадр з відео)

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
РецептиМ'ясо