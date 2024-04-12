"Слузі народу" не вистачає голосів у Раді: хто допомагає партії влади

Фракція "Слуга народу", яка має формальну більшість у Верховній раді, дедалі частіше відчуває дефіцит голосів. Його компенсують "дружні" парламентські групи.
Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Як влада змінювала закон про мобілізацію і кого ще вирішив звільнити Зеленський".
Як зазначається, раніше фракція президента могла самотужки зібрати близько 180 голосів. Решту потрібних для ухвалення рішення голосів додавали парламентарі з "дружніх" груп.
Тепер постійне "ядро" у "Слузі народу" становить близько 150 осіб. Цього іноді недостатньо навіть з "групами підтримки", особливо при ключових, "ідеологічних" голосуваннях.
"Буквально наприкінці березня з 13 простих ратифікацій у залі зібрала голоси лише одна. Голоси набирають лише ті питання, які стосуються євроінтеграції та нацбезпеки - тут є консенсус. Депутати дуже ображені на Офіс через те, що зараз їхня роль повністю нівельована - як ніколи раніше. З Кабміном теж нормальної комунікації немає, лише через якісь свої особисто налагоджені контакти та зв'язки з окремими міністрами", - пояснив співрозмовник в СН.
Нагадаємо, 8 грудня 2023 року Верховна рада позбавила депутатських повноважень ще трьох осіб. Зараз у Верховній раді України 401 нардеп. Це новий антирекорд для українського парламенту.
Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що ще є багато народних депутатів, які хочуть скласти свої повноваження. Він наголошував, що парламент не голосуватиме за це.
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