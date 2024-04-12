UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Слузі народу" не вистачає голосів у Раді: хто допомагає партії влади

Фото: "Слузі народу" не вистачає голосів для голосування у Раді (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Уляна Безпалько, Наталія Юрченко

Фракція "Слуга народу", яка має формальну більшість у Верховній раді, дедалі частіше відчуває дефіцит голосів. Його компенсують "дружні" парламентські групи.

Як зазначається, раніше фракція президента могла самотужки зібрати близько 180 голосів. Решту потрібних для ухвалення рішення голосів додавали парламентарі з "дружніх" груп.

Тепер  постійне "ядро" у "Слузі народу" становить близько 150 осіб. Цього іноді недостатньо навіть з "групами підтримки", особливо при ключових, "ідеологічних" голосуваннях.

"Буквально наприкінці березня з 13 простих ратифікацій у залі зібрала голоси лише одна. Голоси набирають лише ті питання, які стосуються євроінтеграції та нацбезпеки - тут є консенсус. Депутати дуже ображені на Офіс через те, що зараз їхня роль повністю нівельована - як ніколи раніше. З Кабміном теж нормальної комунікації немає, лише через якісь свої особисто налагоджені контакти та зв'язки з окремими міністрами", - пояснив співрозмовник в СН.

 

Антирекорд у парламенті

Нагадаємо, 8 грудня 2023 року Верховна рада позбавила депутатських повноважень ще трьох осіб. Зараз у Верховній раді України 401 нардеп. Це новий антирекорд для українського парламенту.

Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що ще є багато народних депутатів, які хочуть скласти свої повноваження. Він наголошував, що парламент не голосуватиме за це.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Верховна радаСлуга народа