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У Раді антирекорд: ще трьох нардепів позбавили мандатів

Київ, П'ятниця 08 грудня 2023 14:32
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У Раді антирекорд: ще трьох нардепів позбавили мандатів Фото: ще трьох нардепів позбавили мандатів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Парламент позбавив депутатських повноважень ще трьох нардепів. Таким чином у Верховній раді залишилось 401 нардеп, це новий антирекорд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

Верховна рада позбавила депутатських повноважень мажоритарників Максима Єфімова (фракція "Відновлення") та Дмитра Шпенова (позафракційний). Також позбавили мандата нардепа Віталія Данілова з фракції "Батьківщини". Він прийшов у парламент під номером 16 у списку партії.

Зараз у Раді 401 нардеп, це новий антирекорд. Але Данілова має замінити інший депутат за списком "Батьківщини".

Що цього передувало

Нагадаємо, у листопада нардеп Віталій Данілов з фракції "Батьківщини" написав заяву про складання депутатського мандату. Причини такого рішення - невідомі.

Також у листопаді Дмитро Шпенов написав заяву про складання мандату. Він обрався у поточний склад Ради як безпартійний самовисуванець від округу в Дніпропетровській області. Був членом Комітету з питань правової політики.

На початку гружня про своє рішення вийти з парламенту повідомив народний депутат з групи "Відновлення України" Максим Єфімов. Він заявив, що не зможе продовжити роботу у Раді, бо організовує життєдіяльність Краматорської громади.

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