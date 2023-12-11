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Багато нардепів хочуть скласти мандати, але вже не відпускаємо людей, - Арахамія

Київ , Понеділок 11 грудня 2023 14:21
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Багато нардепів хочуть скласти мандати, але вже не відпускаємо людей, - Арахамія Фото: голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Багато народних депутатів хочуть скласти свої повноваження. Але у Раді не хочуть, щоб кількість народних обранців зменшувалася до історичного мінімуму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову фракції "Слуга народу" Давида Арахамію в ефірі телемарафону.

"Кількість людей, які хочуть піти з парламенту набагато більша... Ми не відпускаємо вже людей, ми кажемо, що просто не будемо вже за це голосувати, тому що люди мають досидіти до кінця і приймати необхідні для держави закони", - сказав Арахамія.

За його словами, у Раді хочуть оптимізувати роботу парламентських груп. Він пояснив, що йдеться про мінімальну кількість народних депутатів для створення групи. Наразі для цього необхідно щонайменше 17 нардепів, цю кількість хочуть зменшити до 14-15 осіб.

Як розповів Арахамія, це потрібно для того, щоб парламент до наступного скликання пропрацював у такому ж структурному режимі, як було до початку повномасштабної війни в Україні.

Що цього передувало

Нагадаємо, 8 грудня Верховна рада позбавила депутатських повноважень ще трьох осіб. Мандатів позбавили мажоритарників Максима Єфімова (фракція "Відновлення") та Дмитра Шпенова (позафракційний), а також Віталія Данілова з фракції "Батьківщина". Його місце у парламенті повинен посісти інший представник за партійним списком.

Зараз у Верховній раді України 401 нардеп. Це новий антирекорд для українського парламенту.

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Давид Арахамія Верховна рада
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