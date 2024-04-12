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"Слуге народа" не хватает голосов в Раде: кто помогает партии власти

Фото: "Слуге народа" не хватает голосов для голосования в Раде (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Ульяна Безпалько, Наталья Юрченко

Фракция "Слуга народа", обладающая формальным большинством в Верховной раде, все чаще испытывает дефицит голосов. Его компенсируют "дружественные" парламентские группы.

Как отмечается, ранее фракция президента могла самостоятельно собрать около 180 голосов. Остальные нужные для принятия решения голоса добавлялись парламентариями из "дружественных" групп.

Теперь постоянное "ядро" в "Слуге народа" составляет около 150 человек. Этого иногда недостаточно даже с "группами поддержки", особенно при ключевых, "идеологических" голосованиях.

"Буквально в конце марта из 13 простых ратификаций в зале собрала голоса только одна. Голоса набирают только те вопросы, которые касаются евроинтеграции и нацбезопасности - здесь есть консенсус. Депутаты очень обижены на Офис из-за того, что сейчас их роль полностью нивелирована - как никогда. С Кабмином тоже нормальной коммуникации нет, только через какие-то свои лично налаженные контакты и связи с отдельными министрами", - объяснил собеседник в СН.

 

Антирекорд в парламенте

Напомним, 8 декабря 2023 года Верховная рада лишила депутатских полномочий еще трех человек. Сейчас в Верховной раде Украины 401 нардеп. Это новый антирекорд для украинского парламента.

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что есть еще много народных депутатов, которые хотят сложить свои полномочия. Он отмечал, что парламент не будет голосовать за это.

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