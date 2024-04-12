"Слузі народу" не вистачає голосів у Раді: хто допомагає партії влади

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Як влада змінювала закон про мобілізацію і кого ще вирішив звільнити Зеленський".

Як зазначається, раніше фракція президента могла самотужки зібрати близько 180 голосів. Решту потрібних для ухвалення рішення голосів додавали парламентарі з "дружніх" груп.

Тепер постійне "ядро" у "Слузі народу" становить близько 150 осіб. Цього іноді недостатньо навіть з "групами підтримки", особливо при ключових, "ідеологічних" голосуваннях.

"Буквально наприкінці березня з 13 простих ратифікацій у залі зібрала голоси лише одна. Голоси набирають лише ті питання, які стосуються євроінтеграції та нацбезпеки - тут є консенсус. Депутати дуже ображені на Офіс через те, що зараз їхня роль повністю нівельована - як ніколи раніше. З Кабміном теж нормальної комунікації немає, лише через якісь свої особисто налагоджені контакти та зв'язки з окремими міністрами", - пояснив співрозмовник в СН.