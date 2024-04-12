"Слуге народа" не хватает голосов в Раде: кто помогает партии власти

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Как власть меняла закон о мобилизации и кого еще решил уволить Зеленский".

Как отмечается, ранее фракция президента могла самостоятельно собрать около 180 голосов. Остальные нужные для принятия решения голоса добавлялись парламентариями из "дружественных" групп.

Теперь постоянное "ядро" в "Слуге народа" составляет около 150 человек. Этого иногда недостаточно даже с "группами поддержки", особенно при ключевых, "идеологических" голосованиях.

"Буквально в конце марта из 13 простых ратификаций в зале собрала голоса только одна. Голоса набирают только те вопросы, которые касаются евроинтеграции и нацбезопасности - здесь есть консенсус. Депутаты очень обижены на Офис из-за того, что сейчас их роль полностью нивелирована - как никогда. С Кабмином тоже нормальной коммуникации нет, только через какие-то свои лично налаженные контакты и связи с отдельными министрами", - объяснил собеседник в СН.