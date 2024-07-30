У Молдові спростували російський фейк про екстрадицію українських чоловіків

Російські пропагандисти поширили інформацію, що Молдова готова негайно екстрадувати до України чоловіків призовного віку. Про це нібито заявив міністр закордонних справ країни Міхай Попшой. У МЗС стверджують, що це частина навмисної дезінформаційної кампанії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker .

"Міхай Попшой ніколи не робив подібних заяв. Коли міністр робить публічну заяву, її публікують на комунікаційних платформах МЗС і міністра. Неправдиве приписування неіснуючих заяв - це частина навмисної дезінформаційної кампанії, спрямованої проти Молдови з метою внести розкол у суспільство або дезінформувати його", - зазначили в МЗС.

Повернення українських чоловіків з-за кордону

Нагадаємо, раніше у деяких країнах ЄС заявляли, що сприятимуть поверненню чоловіків призовного віку в Україну. Це сталося після того, як Україна призупинила надання консульських послуг чоловікам від 18 до 60 років. В українському МЗС це рішення назвали питанням справедливості.

Однак консульські послуги відновили 18 травня відповідно до нових положень закону про мобілізацію.

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