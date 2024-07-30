ua en ru
Вт, 30 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Молдові спростували російський фейк про екстрадицію українських чоловіків

Молдова, Вівторок 30 липня 2024 17:58
UA EN RU
У Молдові спростували російський фейк про екстрадицію українських чоловіків Фото: міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой (facebook.com/mihai.popsoi)
Автор: Тетяна Степанова

Російські пропагандисти поширили інформацію, що Молдова готова негайно екстрадувати до України чоловіків призовного віку. Про це нібито заявив міністр закордонних справ країни Міхай Попшой. У МЗС стверджують, що це частина навмисної дезінформаційної кампанії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.

"Міхай Попшой ніколи не робив подібних заяв. Коли міністр робить публічну заяву, її публікують на комунікаційних платформах МЗС і міністра. Неправдиве приписування неіснуючих заяв - це частина навмисної дезінформаційної кампанії, спрямованої проти Молдови з метою внести розкол у суспільство або дезінформувати його", - зазначили в МЗС.

У відомстві закликали громадян перевіряти першоджерела інформації.

Повернення українських чоловіків з-за кордону

Нагадаємо, раніше у деяких країнах ЄС заявляли, що сприятимуть поверненню чоловіків призовного віку в Україну. Це сталося після того, як Україна призупинила надання консульських послуг чоловікам від 18 до 60 років. В українському МЗС це рішення назвали питанням справедливості.

Однак консульські послуги відновили 18 травня відповідно до нових положень закону про мобілізацію.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Молдова Фейки Мобілізація в Україні
NEWS
В мережі писали про захід росіян в Торецьк. В ЦПД спростували
В мережі писали про захід росіян в Торецьк. В ЦПД спростували
DAILY
Сергій Марченко: Можемо дискутувати щодо підвищення податків, але ситуація вже критична
Ростислав Шаправський, Руслан Кисляк Сергій Марченко: Можемо дискутувати щодо підвищення податків, але ситуація вже критична