Спецслужби РФ розповсюджували фейки в Харкові за допомогою дронів
Російські окупанти використовували свої розвідувальні дрони, щоб поширювати дезінформацію серед мешканців Харкова та області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Spravdi у Telegram.
Як зазначили в Центрі, росіяни підключали системи Leer-3, які імітують базові станції стільникового зв'язку, до своїх дронів "Орлан-10". Через такі системи ворог надсилав мешканцям Харківської області велику кількість текстових повідомлень з фейками.
При цьому видання Reuters повідомляло, що таку тактику поширення дезінформації через SMS та Telegram застосовували Федеральна служба безпеки РФ та Головне розвідувальне управління РФ під час наступу окупантів у Харківській області.
Також для поширення фейків в Харкіській області росіяни, як і зазвичай, користувалися ботофермами.
"Середня кількість повідомлень з дезінформацією про війну зросла до більш ніж 2500 на день у травні (під час російського наступу в Харківській області) порівняно з 200 на день у березні", - розповіли у Центрі.
З початку повномасштабної війни українським спецслужбам вдалося заблокувати роботу 86 російських ботоферм в Україні, які контролювали 3 млн облікових записів у соцмережах. РФ переважно користується для поширення фейків в Україні та Європі TikTok та Telegram.
Фейки росіян
Нагадаємо, росіяни регулярно розповсюджують свою дезінформацію серед українців. Одна з головних цілей ворога - залякати мирне населення.
Зокрема, нещодавно окупанти нафантазували, що вони зайшли до міста Торецьк Донецької області. Як зазначав начальник Торецької ГВА Василь Чинчик, це "чистої води дезінформація".
Також у РФ вигадали фейк про те, що Молдова нібито готова екстрадувати всіх українських чоловіків до України.
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