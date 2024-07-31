ЗСУ контролюють Торецьк. В МВА пояснили фейк по "захід" РФ у місто

Про це заявив начальник Торецької МВА Василь Чинчик, пише РБК-Україна з посиланням на телемарафон.

"Так. На жаль, ворог веде також інформаційні війни. і я підтверджую, що місто Торецьк залишається вільним українським містом, яке просто потерпає від нищівних обстрілів з боку агресора. Але місто вільне, воно українське", - сказав він.

За його словами, ЗСУ контролюють місто, вони боронять територію, тож "ця інформація чистої води дезінформація", яка ворогом використовується для дестабілізації в інформаційному просторі і впливу на думки серед населення, яке залишається в громаді і в цілому в Україні.

Він також додав, що ЗСУ вдалося зупинити активні бойові дії, які з боку ворога просувалися.