ЗСУ контролюють Торецьк. В МВА пояснили фейк по "захід" РФ у місто
Українські військові контролюють Торецьк Донецької області. А інформація про нібито "заход" росіян у місто, фейк.
Про це заявив начальник Торецької МВА Василь Чинчик, пише РБК-Україна з посиланням на телемарафон.
"Так. На жаль, ворог веде також інформаційні війни. і я підтверджую, що місто Торецьк залишається вільним українським містом, яке просто потерпає від нищівних обстрілів з боку агресора. Але місто вільне, воно українське", - сказав він.
За його словами, ЗСУ контролюють місто, вони боронять територію, тож "ця інформація чистої води дезінформація", яка ворогом використовується для дестабілізації в інформаційному просторі і впливу на думки серед населення, яке залишається в громаді і в цілому в Україні.
Він також додав, що ЗСУ вдалося зупинити активні бойові дії, які з боку ворога просувалися.
Ситуація в районі Торецька
Вранці 30 липня у мережі заявили про напружену ситуацію наа Торецькому напрямку. Нібито росіяни вже "перейшли в безпосередньо межі Торецька". Пізніше у ЦПД спростували інформацію про захід окупантів у Торецьк.
За даними Генштабу на 31 липня, росіяни 23 рази намагався вклинитися в оборону ЗСУ на Торецькому напрямку в районах населених пунктів Північне, Торецьк, Нью-Йорк і Залізне.
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