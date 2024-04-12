У "Слузі народу" назвали причину, коли Рада знову може зібратися через закон про мобілізацію
Верховна рада може знову зібратися для голосування щодо закону про мобілізацію. У "Слузі народу" назвали причину, коли це може статися.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступниці голови фракції "Слуга Народу" Євгенії Кравчук в ефірі телемарафону.
"В самому законі є термін набуття чинності. Це місяць з часу його публікації, а публікація настає одразу після підписання президентом. Я дуже сподіваюсь, що деякі колеги з Верховної ради не будуть реєструвати блокуючі постанови, бо є таке право в кожного народного депутата заблокувати підписання (президентом, - ред). І для цього треба буде зібратися ще раз і провалити цю блокуючу постанову", - розповіла вона.
Нн її думку в другій половині травня закон щодо мобілізації вступить в силу.
"Бо як тільки президент підпише, він буде опублікований і там плюс місяць", - зазначила вона.
Закон про мобілізацію
11 квітня Верховна рада ухвалила у другому читанні законопроект про мобілізацію №10449. За відповідне рішення проголосували 283 народні депутати. Загалом нардепи врахували понад 31 правок, у тому числі виключивши з документа демобілізацію військових. Документ набуде чинності через місяць після того, як його підпише спікер парламенту та президент.
Нагадаємо, 25 грудня Кабмін вніс до Верховної ради законопроект про мобілізацію. Але через низку зауважень його було відкликано 11 січня. 30 січня до Ради внесли оновлений законопроект, який пройшов перше читання 7 лютого. Усього документ передбачав близько 4 тисяч правок.
Детальніше про те, як Рада ухвалювала новий закон про мобілізацію - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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